Война на Украине: все страны, граничащие с Россией, «в опасности», предупреждает главнокомандующий латвийскими военными

Все соседние страны Россия По словам высокопоставленного чиновника в стране, которая в настоящее время получает военную поддержку от Канады, сейчас они находятся в опасности.

Возникшая в результате война разгорелась на прошлой неделе после того, как в Польше в результате ракетного обстрела погибли два человека. Украина, напоминая миру, что Латвия также уязвима для российской угрозы. Он имеет 300-километровую границу с Россией, дважды присоединяясь к ней в своей истории.

Риск повторного поглощения «нельзя исключать», заявил на прошлой неделе исполняющий обязанности командующего Сухопутной дивизией латвийской армии полковник Тисис Нестро в интервью The Canadian Press.

Канада играет ведущую роль в поддержке этого балтийского члена НАТО. 1200 солдат из 10 стран, в том числе 700 из Канады, тренируются в лагере Адаси в составе сводной боевой группы, защищающей Латвию. Собственная регулярная армия страны насчитывает около 6000 человек.

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«Начиная с Чечни, все войны, которые Россия пыталась вести, похоже, были направлены на отвоевание точек доступа (со времен СССР и более ранней царской России) и обеспечение безопасности точек доступа к внешнему миру». Нестро выступал в скромном кабинете в большом военном комплексе на окраине латвийской столицы Риги.

«Если мы обойдем российскую границу, практически все страны, граничащие с Россией, будут рассматриваться таким образом, в опасности», — сказал Нестор, начальник управления по делам правительства.



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Ранее территория, завоеванная Российской империей, Латвия дважды добивалась своей независимости. Став государством после Первой мировой войны, он был аннексирован Советским Союзом при Иосифе Сталине в 1939 году. Затем в 1991 году, во время распада Советского Союза, вновь объявила о своей независимости.

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«Риск (связи) снизился, (но) мы не можем исключать того, что происходит», — сказал Нестроу. «Вот почему, поскольку Россия и (ее президент Владимир) Путин непредсказуемы, как страна _ и альянс в целом _ есть определенная бдительность, чтобы противостоять таким непредвиденным ситуациям».

Латвия не стесняется демонстрировать свою полную поддержку Украине. Украинский флаг развевается по всей Риге, особенно на официальных зданиях. Большие фрески отдают дань уважения украинцам или осуждают разрушение портового города Мариуполя в прошлом.

Эта поддержка продолжается, несмотря на инцидент со смертельным исходом на прошлой неделе, когда ракета, которая, как считается, отклонилась от Украины, попала в пограничный город в союзной по НАТО Польше.

«Сейчас мы тщательно оцениваем ситуацию, а затем будем принимать решения», — сказал Нестро. «Но ясно одно, это результат российской агрессии в Украине, что мы сейчас и наблюдаем».

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Нестро сказал, что давление на приграничные страны несколько ослабло с тех пор, как в феврале началась война, когда России пришлось перебросить большую часть своих военных ресурсов на украинский фронт. Тем не менее, по его словам, есть и российские ресурсы, и активные угрозы.

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Он отметил, что российские базы находятся недалеко от латвийской границы, некоторые на расстоянии до 30 километров. По его словам, у России также есть воздушно-десантная часть в Пскове, вертолеты у границы, а также мотопехота и спецназ.

Высокопоставленный латвийский чиновник добавил, что воздушные и морские подразделения в Балтийском море по-прежнему имеют ударные возможности.



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Инцидент в Польше ставит вопрос о том, могло ли нечто подобное произойти в Латвии.

«Это коллективная безопасность — это все страны НАТО вместе», — сказал Нестроу. «И есть некоторые системы, которые считывают знаки и предупреждения о различных угрозах, включая угрозы противовоздушной обороны или воздушного нападения».

Но латвийская система ПВО имеет небольшой радиус действия — от пяти до шести километров, а другая система, предоставленная Испанией, еще короче, сказал Нестро.

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Кроме того, Нестро сказал, что Путин должен «дважды подумать, прежде чем нападать на страну НАТО». Статья 5 Североатлантического договора гласит, что если государство-член является жертвой вооруженного нападения, другие члены должны рассматривать себя как подвергшиеся нападению и принять ответные меры.