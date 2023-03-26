Война на Украине: Москва заявила, что беспилотник сбит над Россией

44 минуты назад

подпись к изображению, Министр обороны России Сергей Шойгу

В Москве заявили, что украинский беспилотник был сбит российскими силами ПВО.

В Минобороны сообщили, что беспилотник разбился в воскресенье в городе Краивск Тульской области в 400 километрах от границы с Украиной.

Российские государственные СМИ сообщили, что по меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва после спуска.

Украина опровергла предыдущие заявления о том, что она нанесла удары беспилотниками по гражданским объектам России, и пока не комментирует инцидент.

Москва направила против Украины сотни беспилотников.

Представители российских правоохранительных органов заявили, что беспилотник, предположительно являющийся БПЛА типа «Стрыш» (Ту-141), начиненный взрывчаткой, был сбит в 15:20 по местному времени (12:20 по Гринвичу), оставив большую дыру в сердцевине. город.

Сообщается, что в городе в 220 км к югу от Москвы были повреждены несколько квартир, но о серьезных травмах не сообщалось.

В заявлении на своем Telegram-канале Минобороны России обвинило Украину в попытке нанести удар.

«Надежную защиту с этого направления обеспечивает дислоцированная в Тульской области группировка российских средств ПВО — зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21», — сообщили в Минобороны.

В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» был нанесен удар по украинскому ударному беспилотнику, в результате чего его навигационная система вышла из строя.