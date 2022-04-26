Война на Украине: Россия потеряла не менее 300 офицеров, показал новый анализ

Согласно новым данным, собранным независимой российской газетой, Россия потеряла более 300 боевых офицеров на Украине.

Согласно исследованию MediaJona, в общей сложности за более чем два месяца боев было убито 317 младших лейтенантов и более.

Почти треть званий — это старшие чины — майор или выше, в том числе как минимум два генерала и заместитель командующего Черноморским флотом России.

Армия Владимира Путина понесла тяжелые потери после того, как 24 февраля отдала приказ о вторжении в Украину. Великобритания заявляет, что на этой неделе погибло 15 000 военнослужащих.

Генерал-майор Андрей Цуховский — один из высших командиров России, погибший в боях на Украине.

41-летний Михаил Нагамов (слева) и Александр Сирва (справа) были двумя последними официальными лицами, которые признали, что Россия погибла в войне с Украиной.

«Медиазона», которая в настоящее время заблокирована в России, но продолжает работать в Интернете, собрала свои данные, изучив публичные сообщения о гибели военнослужащих, опубликованные местными властями, газетами или семьями в социальных сетях.

То есть цифры намного ниже фактического итога из-за задержек между уничтожением военнослужащих и сообщением об их гибели, сложностей в опознании тел и преднамеренного сокрытия Москвы.

Всего «Медиазона» сообщила о 1744 погибших военных в Украине — больше, чем официальная цифра Кремля в 1351 человек, которая не обновлялась с конца марта.

Из этих погибших 317 офицеров оказались офицерами, что составляет пятую часть от общего числа.

«Медиазона» считает, что о гибели офицеров сообщают чаще, чем о гибели пехоты.

Россия признала самыми смертоносными смерти генерал-майоров Андрея Цуховского и Владимира Фролова.

Россия также признала смерть Андре Бали, заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1-го ранга Андре Бали.

Украина утверждает, что в общей сложности было убито 10 генералов, в том числе двое погибли в результате удара по командному пункту недалеко от города Гершон в минувшие выходные.

Киев утверждает, что убил более 22 000 российских военнослужащих, сражавшихся на Украине, с тех пор, как Путин объявил о начале «специальной военной операции» (досье) 24 февраля.

Украина утверждает, что уничтожила сотни российских танков и тысячи другой техники и парализовала большую часть путинской армии.

Еще один генерал был ранен во время забастовки, и Киев заявил, что, по его оценкам, на момент сноса в офисе находилось 50 офицеров.

Несмотря на заявление России о том, что она не отправляет обязательный персонал воевать в Украину, «Медиасона» раскрыла ряд случаев.

20-летний Павел Позанен погиб в бою под Харьковом, а 18-летний Денис Ярославцев и 19-летний Александр Бобров были убиты через три месяца после призыва в ноябре прошлого года.

Общее количество погибших российских военнослужащих во время вторжения украинских командиров составило более 22 тысяч человек. В понедельник британским депутатам сообщили, что погибло 15 000 человек.

Реальная цифра, вероятно, останется загадкой на фоне сообщений о том, что российские войска сжигают некоторых убитых на поле боя, хоронят их в братских могилах или оставляют тела там, где они лежат.

Данные «Медиазоны» также предполагают, что 500 погибших принадлежали к элитным российским подразделениям, таким как десантники, моряки и спецподразделения.

Эти войска, в том числе те, которые изначально участвовали в войне вокруг ключевой цели, такой как Киев, понесли тяжелые потери.

Это может стать проблемой для России, которая пытается начать новое наступление в районе Донбасса, не сумев захватить столицу.

READ Источники CNN сообщают, что сегодня Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Путина в ближайшее время. Россия признала гибель заместителя командующего Черноморским флотом капитана 1 ранга Андрея Полли, возможно, при затоплении боевого корабля «Москва» (на фото)

В понедельник британская разведка заявила, что российские силы на востоке Украины «еще не добились значительного прогресса» в регионе, поскольку несколько группировок сражаются в других местах и ​​«истощены».

Великобритания добавила, что украинские пограничники занимались производством азоистской стали в Мариуполе, который находится в осаде уже несколько месяцев, после того, как «многие» российские подразделения блокировали поставки в Донбасс.

Аналитики и наблюдатели утверждают, что, хотя люди Путина добились небольших успехов, они достались им «высокой ценой», которая вряд ли продлится долго.

Между тем, как заявил министр обороны Ллойд Остин, западные страны активизировали поставки оружия и тяжелой техники в Украину с целью обеспечения Киева оружием, необходимым для «победы» в войне с Россией.

Остин добавил, что второстепенная цель состояла в том, чтобы «увидеть, что Россия слишком слаба, чтобы сделать то, что Россия сделала во время оккупации Украины».

Его комментарии ознаменовали значительный отход от намерений Вашингтона в начале конфликта, который предоставил Украине способы защитить себя.

Но после зверств, совершенных российскими войсками, оккупировавшими такие районы, как Пуча и Ирфин, аргументы в пользу того, что Украина предоставляет механизмы для возвращения утраченных территорий, изменились.

Соединенные Штаты вместе с Великобританией, Францией и Канадой начали поставки в Киев тяжелого вооружения, в том числе дальнобойной артиллерии, вертолетов и бронетехники.

Если страны Запада делают предложение Украине, они также заключают договоренности о пополнении запасов старых танков, находящихся в бывших советских республиках, и Польша, Словакия и Чехия принимают это предложение.

Даже Германия, которая месяцами возражала против отправки такого оружия, сегодня согласилась поставить Украине 50 зенитных комплексов.