Автор Стивен МакДоннелл

Китайский корреспондент

4 часа назад

Подпись к фотографии, Российский лидер и министр иностранных дел Китая ведут переговоры

Владимир Путин очень любит длинный стол. Известны фотографии его встреч: российский лидер на одном конце, а человек, разговаривающий с ним, так далеко, что диву даешься, едва ли они слышат друг друга.

Это было не так, когда он встретил Ван И, главного представителя внешней политики Китая.

Там они сидели на расстоянии вытянутой руки, с эллиптическим столом посередине.

Близости можно было добиться, сидя за ранее использовавшимся столом, с китайской делегацией прямо посередине, а не по длинным сторонам, но эффект был тот же.

Когда кадры были выпущены, это казалось преднамеренным, символическим шагом, чтобы показать, что он чувствует себя в достаточной безопасности, чтобы быть рядом с актером такого важного друга.

Конечно, так было не всегда. Десятилетия назад пекинская сеть подземных бункеров была разработана для защиты жителей китайской столицы от ядерной войны с Советским Союзом.

Однако теперь администрация Си Цзиньпина видит в России передового врага американского влияния. Нацию, подобную Северной Корее, можно считать международным изгоем, но она служит полезной геополитической цели.

Китайское правительство, похоже, не смутилось, когда президент Путин вернулся домой с зимних Олимпийских игр в Пекине, объявив о новых «безграничных» отношениях с Китаем и через несколько недель начав вторжение в Украину.

Многие задавались вопросом, был ли г-н Си предупрежден о надвигающейся войне, когда сидел рядом со своим российским коллегой, который в то время почти ни о чем другом не думал.

Китай находится на очень деликатном пути в отношениях с Россией из-за Украины. Г-н Си может чувствовать, что он уверенно идет по правильному пути, но некоторые считают, что путь рушится по краям, а заявлениям Пекина о нейтралитете становится все труднее противостоять. READ В сообщении отца в LinkedIn говорится, что 14-летнего мальчика спросили: `` Ты мальчик или девочка? '', Прежде чем на него напали

Ван И ушел с встреч, заявив, что Китай и Россия совместно продвигают «мир и стабильность».

В других частях мира было бы глупо использовать такие выражения, как «мир и стабильность» во время поездки в Россию почти за год до первой годовщины вторжения этой страны в Украину.

Пекин осознает это, но тем не менее решил двигаться вперед, прекрасно понимая, что удар по его репутации будет нанесен, поскольку он считает более важным оказать существенную моральную поддержку Владимиру Путину в данный момент.

Когда Ван И встретился с Сергеем Лавровым, он сказал: «Я готов обменяться мнениями с вами, мой дорогой друг, по вопросам, представляющим взаимный интерес, и рассчитываю на достижение новых договоренностей».

Министр иностранных дел России сказал, что они демонстрируют солидарность и защищают интересы друг друга, несмотря на «крайние беспорядки на мировой арене», как будто эти беспорядки были чем-то витающим в эфире, а не хаосом, созданным его правительством.

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Ранее на этой неделе в Пекине министр иностранных дел Китая Чен Ган предупредил, что конфликт в Украине может выйти из-под контроля, если некоторые страны продолжат подливать масла в огонь.

Он имел в виду Соединенные Штаты, страну, которая публично оказывает военную помощь украинским военным, но предостерегает Китай от поставок оружия и боеприпасов в Россию.

Сейчас аналитики задаются вопросом, какие варианты может рассмотреть Китай, если окажется, что президенту Путину грозит унизительное поражение на поле боя.

Исследователи в Америке говорят, что Пекин уже поставляет в Россию оборудование двойного назначения, технологии, которые могут показаться гражданскими, но также могут быть использованы, например, для ремонта реактивных истребителей.

Он также не пытался скрыть тот факт, что покупает российскую нефть и газ, чтобы заменить рынки, потерянные для его соседа из-за санкций после вторжения.

Владимир Путин на встрече с Ван И подтвердил, что его китайский коллега Си Цзиньпин в ближайшее время отправится в Москву. Считается, что это может произойти в ближайшие месяцы.

В некотором смысле Кремль выполняет грязную работу Китая. Это истощает западные военные ресурсы и оказывает давление на НАТО, и если из-за этого российская экономика падает, имеет ли это какое-то значение для Пекина? Вам просто нужно больше китайского языка, чтобы восстановиться после этого.

Проблема в том, что западные страны настолько сплочены, что Россия, похоже, не может победить, и все чаще Китай становится на сторону агрессора, навязавшего Европе затяжную кровавую войну.