Война на Украине: тупик или затишье перед бурей? | Новости мира

Может показаться, что война в Украине ускользает из поля зрения мировых СМИ, а значит, зашла в тупик и остановилась. Но за заголовками обе стороны очень активны.

«Раннее» весеннее наступление России, призванное упредить поддерживаемое Западом наступление Украины, быстро иссякло, и по любым военным меркам оно потерпело полный провал.

положить его в Он решил это, бросив подавляющую силу на изнуренную боями украинскую оборону, но вместо этого нанес тяжелые потери и оставил свои развернутые вооруженные силы уязвимыми.

Настало время для Украины в полной мере воспользоваться усталостью России, и, возможно, все готово для потенциально решающей фазы войны.

Вдали от заголовков российские войска, в основном группа Вагнера, продолжают наступление. Медленный прогресс в Бахмуте Жестокая война на истощение.

Падение Бахмута кажется все более неизбежным — по сообщениям, сейчас российские войска контролируют более 85% города, — но Украина вынудила ее платить высокую цену за каждый дюйм наступления.

Российские войска очищают склад в Крыму



Москва по-прежнему сосредоточена на обеспечении безопасности Донбасса и на севере в Луганске, войска «какое-то время» не вели наступательных действий на многих направлениях и, похоже, закрепляют свои позиции.

На Запорожской АЭС на крышах многих из шести реакторных зданий устанавливают боевые посты из мешков с песком.



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Запорожская АЭС



Эти перемещения значительно увеличивают вероятность повреждения систем безопасности станции, чем если бы боевые действия происходили вокруг площадки, хотя катастрофическое повреждение реакторов маловероятно, поскольку конструкции сильно укреплены.

Россия также разработала обширную линейную оборону в Запорожской области на юге Украины и в настоящее время завершила создание трех слоев оборонительных зон на почти 120 километрах территории, с траншеями, видимыми из космоса.

Широкое использование Зубов Дракона — железобетонных противотанковых заграждений пирамидальной квадратной формы, впервые использовавшихся во время Второй мировой войны для затруднения движения танков и мотопехоты — завершает оборонительные линии.



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Спутниковый снимок российских укреплений и Зубов Дракона в Крыму в январе



Между тем спутниковые снимки показывают, что за последнюю неделю российские войска перебросили бронетехнику и артиллерийские системы из оккупированного Крыма к линии фронта.

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Почти год, как я видел свою маму.



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Украинцы тоже были заняты.

Вокруг Херсона все чаще поступают сообщения о нескольких украинских плацдармах на восточном берегу Днепра.

Это, наряду с увеличением темпов высокоточных артиллерийских ударов по российским центрам снабжения и тылового обеспечения, является явным признаком того, что первые этапы украинской наступательной фазы уже идут полным ходом.

Западные основные боевые танки — Леопард 2Challenge 2 и Abrams — продолжают сыпаться в Украину вместе с обученными украинскими экипажами, при этом НАТО недавно заявило, что «более 98% обещанных Украине боевых машин поставлено».

Кроме того, 14 000 украинских солдат уже вернулись на защиту своей родины после обучения в Соединенном Королевстве, а еще десятки тысяч прошли обучение в других западных странах.

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Это не акты тупиковой войны. Обе стороны готовятся к следующему раунду жестокой войны.

Каким бы ни был исход на поле боя и куда бы ни перемещалась линия фронта, потери и разрушения будут расти.

В конце концов, это прекратится, но, несмотря на кажущееся затишье в боях, грядет буря.