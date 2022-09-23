Владимир Высоцкий, глава Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики, посещает избирательный участок в Донецке, Украина, 22 сентября в преддверии референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России. (Александр Ермоченко/Reuters)

Четыре области Украины, оккупированные промосковскими силами, готовятся к проведению референдумов об официальном присоединении к России.

Референдумы, которые нарушают международное право, поддерживающее суверенитет Украины, могут дать Москве возможность представить продолжающееся украинское контрнаступление как нападение на Россию.

Голосование будет проходить в течение пяти дней с пятницы по вторник.

Вопросы в бюллетенях немного различаются в зависимости от региона.

В Донецкая Народная Республика , вопрос представлен только на русском: «Вы за вхождение РФ в ДНР в части прав субъекта РФ?» Самопровозглашенный Луганская Народная Республика использует ту же фразу.

, вопрос представлен только на русском: «Вы за вхождение РФ в ДНР в части прав субъекта РФ?» Самопровозглашенный использует ту же фразу. В Герсон Вопрос: «Поддерживаете ли Вы отделение Херсонской области от государства Украина, создание Херсонской областью самостоятельного государства и присоединение ее к Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации?»

Вопрос: «Поддерживаете ли Вы отделение Херсонской области от государства Украина, создание Херсонской областью самостоятельного государства и присоединение ее к Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации?» и на оккупированных территориях ЗапорожьеВопрос на русском и украинском языках и гласит: «Вы голосуете за отделение Запорожской области от Украины, создание Запорожской области как независимого государства и присоединение к Российской Федерации? Российской Федерации?»

И в Луганске, и в Запорожье местные власти призвали людей голосовать из дома, заявив, что им могут принести урны для голосования.

В преддверии голосования пророссийские чиновники пытаются активизировать избирателей. Российское государственное информационное агентство РИА Новости показало распространяемый в Луганске плакат с надписью «Будущее России».

«Нас объединяет 1000-летняя история», — говорится в нем. «Веками мы были частью одной великой страны. Распад государства был большой политической катастрофой… Пришло время восстановить историческую справедливость».

Военная машина с транспарантом «Навсегда с Россией, 27 сентября» едет по улице перед референдумом в Луганске, Восточная Украина, 22 сентября. (АП)

В своем заявлении Наблюдательный совет за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудил «незаконный референдум».

«Запланированный «референдум», организованный или при поддержке незаконно осуществляющих полномочия На практике Контроль над оккупированными территориями Украины будет несовместим с международными стандартами и обязательствами по международному гуманитарному праву, а значит, их результаты не будут иметь юридической силы», — заявили в ОБСЕ, которая осуществляет наблюдение за выборами в 57 государствах-членах.

Находится в Украине Отклоненные опросы Они никогда не признают претензии России на аннексию украинской территории, в то время как западные сторонники страны ясно дали понять, что аннексия оккупированных территорий — это «тайна», порожденная «страхом поражения».