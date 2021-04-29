Волейбольный стадион Екатеринбург 2023 открывает свои двери

Открыла свои двери Волейбольная академия Николая Карбола – первое спортивное сооружение, построенное в рамках подготовки к Всемирным летним студенческим играм в Екатеринбурге 2023 года.

В связи с проведением соревнований по волейболу в Екатеринбурге в 2023 году комплекс назван в честь российского тренера по волейболу Николая Карболя, который подготовил женскую сборную страны по волейболу к пяти олимпийским медалям – золотым в 1980 и 1988 годах и серебряным в 1992, 2000 и 2004 годах.

Карбол присутствовал на открытии площадки вместе с губернатором Свердловской области Евгением Койвачевым, который назвал это «знаменательным событием».

Центральным элементом комплекса является спортзал вместимостью более 400 человек, а также тренажерный зал, кафе, лечебно-реабилитационный центр, классы и общежитие вместимостью 70 человек.

«Волейбол – один из самых популярных видов спорта здесь, и я надеюсь, что на новом стадионе будет больше счастливых побед», – сказал Койвачев.

Екатеринбургский волейбольный стадион 2023 назван в честь Николая Карбола, который подготовил сборную России к олимпийским волейбольным медалям, включая серебряную медаль в Афинах в 2004 году © Getty Images

Комплекс станет не только местом проведения соревнований по волейболу в Екатеринбурге 2023 года, но и тренировочной площадкой для команд на мероприятии, а также базой для «Уралочка-НТМК».

Команда, которую Карбол тренирует более 50 лет, является самой успешной в истории женского волейбола в Советском Союзе и Российской Федерации, завоевав 25 национальных чемпионских титулов.

Выступая на открытии, Карбол сказал: «Я хотел бы поблагодарить людей, которые построили это чудесное здание».

Летние игры Екатеринбургского университета 2023 года пройдут с 8 по 19 августа 2023 года, так как хозяева надеются продолжить свой впечатляющий рекорд золотых медалей на соревнованиях по волейболу в этом столетии.

В мужском турнире Россия выиграла четыре золотые медали подряд в период с 2009 по 2015 год, в то время как Россия выиграла золотые медали в последних четырех матчах с 2013 по 2019 год.