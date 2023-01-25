Волна коррупционных скандалов в Украине — хороший знак

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Внезапное распространение коррупционных скандалов в раздираемой войной Украине не стало неожиданностью после почти года войны. Однако его нужно рассматривать в контексте – то есть полного отсутствия каких-либо из этих открытий у России, собирающейся вторгаться в Украину. На этом фоне скандалы на самом деле являются признаком недюжинной силы страны, которая выживает только благодаря героической армии и западному жизнеобеспечению.

В минувшие выходные известный журналист-расследователь Юрий Николов опубликовал договор закупки Минобороны на закупку продовольствия для армии по ценам на 50% и выше розничных. Министерство обороны отрицало какие-либо правонарушения, но не оспаривало детали доклада Николова. После российского вторжения в феврале прошлого года закупки министерства были классифицированы и, таким образом, не фигурировали в хорошо развитой украинской системе публичных торгов prozoro; Чиновники департамента отказались отвечать на вопросы законодателей о контрактах до окончания войны. Требование Николова о возвращении к довоенной прозрачности, скорее всего, останется без внимания из-за сложного компромисса между информированием гражданского общества и предоставлением врагу большого количества информации. Но президента Владимира Зеленского, победившего на выборах благодаря обещаниям бороться с коррупцией, нельзя обвинить в игнорировании коррупции и спекуляции военного времени.

Во вторник заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку после продовольственного скандала.

В понедельник заместитель главы администрации Зеленского Кирилл Тимошенко подал в отставку; Он был одним из ключевых должностных лиц, ответственных за восстановление Украины после российских нападений, и, как сообщается, в октябре он разъезжал по стране на грузовике Chevrolet, подаренном Украине для экстренной эвакуации. После того, как история стала достоянием общественности, Тимошенко передала грузовик экстренным службам. Затем его обвинили в том, что он использовал Porsche, одолженный богатым бизнесменом, и арендовал большой особняк по дешевке у строительного магната с хорошими связями.

В минувшие выходные украинские правоохранительные органы арестовали заместителя министра инфраструктуры Василия Лозинского в рамках спецоперации, в ходе которой при закупке оборудования были даны взятки на сумму 400 000 долларов. Лозинский не просто чиновник, а помощник премьер-министра Дениса Шмыгаля во время его работы во Львовской городской управе. READ ЦБ Китая и России обсудят использование национальных платежных систем

Новости такого рода были почти белым шумом в довоенной Украине. Когда в 2012 году я помогал создавать следственную группу в Forbes Украина, наши репортажи о коррупции часто встречались с утомительным эвфемизмом: что еще нового? После Революции достоинства 2014 года обещание бороться со взяточничеством стало ритуалом для политиков всех мастей. Но в то время как многие коррупционные схемы были взорваны, на их месте появились другие. В недавнем интервью Ярослав Железняк, старший депутат Комитета Верховной Рады по финансам, налогам и таможне, подсчитал, что Украина теряет 10 миллиардов гривен (271 миллион долларов) в месяц только из-за коррупции на таможне; Цифры в мирное время часто были сопоставимы.

Однако в военное время обычное дело особенно вопиющее. По оценкам Bloomberg, в прошлом году экономика Украины сократилась на 32,5%. В 2023 году страна рассчитывает на более чем 30 миллиардов долларов международной поддержки для финансирования дефицита бюджета, который, по прогнозам, составит 20% ВВП; Дефицит почти сравнялся с запланированными доходами бюджета. Воровство в этих условиях во многом помогает российским оккупантам, не последним из которых является испытание терпения их международных доноров.

Вы также можете придерживаться мнения, что обнародование коррупционных разоблачений помогает врагам Украины.

Бывший помощник Зеленского Алексей Аристович написал в своем Telegram-канале: «Ежедневные скандалы во время войны и перед новой волной ожесточенных боев не случайны». «Против нас проводится масштабная психологическая операция, и многие из нас оказались не готовы к ней».

Но как россиянин я вижу разительный контраст между свободно распространяемыми украинскими сообщениями о коррупционных сделках и полным отсутствием подобных новостей из страны моего рождения. Коррупция в российской армии, несомненно, способствовала провалу украинского плана блицкрига в прошлом году. Тем не менее, за год братоубийственной кампании даже многочисленные следственные органы, которые попали в поле зрения общественности за последние пять лет, не выявили крупных закупочных скандалов — конечно, потому что там не на что смотреть. READ Последние новости о пограничном кризисе между Украиной и Россией: оперативные обновления

Владимир Путин выгнал из страны журналистов, пишущих для этих изданий. Какими бы хорошими ни были ваши источники в России, там трудно обнаружить взяточничество из Грузии или Литвы, а у «патриотической» прессы, поддержавшей или принявшей вторжение и продолжающей действовать в Москве и других городах России, нет ни денег, ни мотивации исследовать такая история.. В декабре 2022 года Путин разрешил чиновникам, участвовавшим в его «частной военной операции», прекратить публично декларировать свои доходы и состояние, а теперь парламент положил конец раскрытию финансовой информации и для законодателей. Осмелитесь раскрыть свои нервы для дел чиновников, и вы обнаружите, что живете где-то далеко от любых заявлений, которые могли бы дать что-нибудь интересное.

Я иногда слышал от украинцев, что Зеленский стал авторитарным с тех пор, как началась война, нетерпеливым к советам, противоречащим его собственным идеям, и нетерпимым к политическому инакомыслию и независимой активности. Это не сообщение, посланное откровением о коррупции. Несмотря на ужасающие условия, в которых находится Украина, ее независимая пресса по-прежнему делает все возможное, чтобы держать виновных под лупой. У меня проблемы с украинскими СМИ: они слишком близко следуют линии правительства в отношении военных действий. Впрочем, возможно, это неизбежно в стране, борющейся за выживание, что является такой же высокой целью для журналистов, как и для любого другого украинца. Важно, однако, что осознание общего затруднительного положения не мешает журналистам получать и тщательно изучать расхождения в закупках или отслеживать неформальные отношения между политиками и бизнес-сообществом.Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов недавно отметил в Twitter, что скандалы доказывают одно. О своей стране: «Коррупция носит эпизодический характер, но культурный сдвиг в борьбе с ней носит системный характер». Этот оптимизм может быть не совсем оправданным. Мой опыт как в России, так и в Украине говорит мне, что год назад одно ужасно коррумпированное государство вторглось в другое, и что в обеих странах патриотизм часто служит прикрытием для самых циничных бандитских действий. Когда боевые действия закончатся и туман войны рассеется, успешные получатели вложат свои деньги в обе страны. READ Россия подчеркивает необходимость обеспечения экономических выгод для Ирана от СВПД

Однако есть большая разница. В России, если ее режим уцелеет, эти благодетели смогут без стыда наслаждаться жизнью, если Кремль будет считать их союзниками. Циники в Украине никогда не будут чувствовать себя в безопасности. Анархическое, одержимое справедливостью, массовое гражданское общество и связанные с ним средства массовой информации всегда будут преследовать воров, даже если не могут немедленно их победить. То, что эта черта украинской демократии в течение года пережила жестокое вторжение и сопутствующее ей ужесточение, свидетельствует если не о системной трансформации, то о том, что сам украинский дух отказал России в быстрой военной победе и может даже сейчас отрицать ее. Также медленно.

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Леонид Бершидский, бывший обозреватель Bloomberg Opinion Europe, является членом команды Bloomberg News Automation. Недавно он опубликовал два русских перевода «1984» Джорджа Оруэлла и «Процесс» Франца Кафки.