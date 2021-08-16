Вот где и чего ожидать от меню в этом году

Феникс – Предпочитаете ли вы традиционную рождественскую атмосферу с огнями, мишурой и зубчатыми яйцами или более тропический остров, Phoenixes могут испытать и то, и другое, поскольку в этом году в центре Феникса вернутся два всплывающих рождественских бара.

чудо снова возьмет верх Бар на крыше 13-го этажа в Хилтон Гарден ИннРядом с Центральной улицей, Монро-стрит и Сиппин Санта, ветвь тики всплывающего окна, она снова откроется в Горький и необычный коктейль-бар, менее чем в миле от Центральной авеню и Джефферсон-стрит.

Во время праздников оба бара будут украшены рождественскими огнями, украшениями и плакатами, а также будут представлены специальные меню с праздничными напитками с одинаково праздничными названиями, в том числе «Christmapolitan», «On Dasher», «Bad Santa» и «Kris Kringle». Колада »и« Регистратор ».

В пресс-релизе говорится, что оба бара, которые в настоящее время открыты со своим обычным меню, откроют свои рождественские темы 22 ноября 2021 года и останутся открытыми до конца года.

Первое всплывающее окно “Miracle” открылось в баре Mace в Нью-Йорке в 2014 году, после чего был выпущен Sippin ‘Santa tiki. С тех пор концепция стала партнером десятков баров по всей стране и за рубежом.

Посмотрите на меню

Многие из классических коктейлей, которые появились в меню Miracle в прошлом году, включая «Christmapolitan», «Christmas Carol Barrel» и «Old-Fashioned Snowball», были переработаны, в то время как другие рецепты были переработаны.

Новый коктейль в этом году в Miracle – это Elfing Around, просекко, джин, редуин, грейпфрутовый куст, ароматные биттеры и апельсиновая мирра.

В меню Sippin ‘Santa’s пять новых коктейлей:

«Белое русское Рождество», водка, холодный отвар темной обжарки, сгущенное молоко, ликер анчо-чили и сироп с корицей.

Азул Навидад, текила, мескаль, лимон, кокосовый крем, блю кюрасао, ликер из лесных орехов, ананасовый ром

Yule Log Grog “(подается горячим), джин, валернум, клюквенный сироп, имбирный ликер и лимон

“The Regifter”, Мартиникский ром Agricole, карамелизированный ананасовый сироп Гарам Масала, вишневый напиток и лимон

“Омела до пят”, бурбон, ореховый ликер, ямайский, пуэрториканский ром, лимон, апельсин, кленовый сироп

Визит www.miraclepopup.com И www.sippinsantapopup.com за дополнительной информацией.