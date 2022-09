Вот как произносится Zelda: Tears of the Kingdom, говорит Nintendo

На этой неделе Nintendo наконец подтвердила название сиквела «Дыхание дикой природы», ранее заявив, что держит название в секрете, потому что это слишком много спойлеров.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom была названа на экране во время последнего Nintendo Direct, но у многих фанатов все еще есть вопросы.

То есть это были «слезы» как при плаче? Или «слезы» как во что-то рвутся?

Это тема, которую мы обсуждали на этой неделе во время нашего последнего информационного бюллетеня — выше — потому что оба значения будут иметь смысл в контексте истории Zelda.

Но один способ на самом деле правильный, и Nintendo теперь подтвердила это Eurogamer… Это слезы, как в плач.

Это кажется наиболее вероятным объяснением — символ шейха является символом глаза со слезой. В начале новой акции на этой неделе на фреске появилось семь предметов в форме слезы — возможно, это предметы, которые игрокам придется собирать. Наконец, в Zelda: Skyward Sword от игроков требуется собирать священные слезы в каждом мире.

Однако вполне вероятно, что Nintendo выбрала это имя, имея в виду двойной смысл. Скриншоты из игрового мира показали множество парящих блоков земли, и казалось, что поврежденный Замок Хирула оторван от земли.

Zelda: Kingdom Tears, вероятно, все еще хранит много секретов, но теперь мы можем списать их, ожидая 5 мая 2023 года, когда выйдет игра.

Наконец, для дальнейшего анализа Zelda, Виктория и Эд подробно ознакомились с новым трейлером «Слез королевства» на этой неделе..