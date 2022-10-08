Вот образцы камеры Pixel 7 Pro Super Res Zoom. [Gallery]

Сверхширокоугольный зум Pixel 7 Pro «следующего поколения» выдвигает 48-мегапиксельную телеобъектив на высоту уровня DSLR, и Google поделился тремя наборами образцов за пределами ключевого слова.

Образец дома на Манхэттене Один WTC начинается с 0,5x, а второе изображение ниже — с 1x. Это до 30x в высоту, где вы можете увидеть более мелкие детали башни антенны. Начиная с 20x, Pixel 7 Pro использует новый инструмент обновления машинного обучения на базе Tensor G2. До этого в 15x и выше использовалась стабилизация масштабирования, чтобы вы могли «делать фотографии с рук без штатива».

Эти образцы камер и два других набора примеров предоставлены Александром Шиффхауэром из Google, который представил и подробно описал обновления масштабирования Pixel 7 Pro на флагманском мероприятии, организованном Google:

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Это одни из последних рубежей фотографии со смартфонов, поскольку телефоны не смогли воспроизвести качество DSLR-камеры.

При выборе функций камеры для работы менеджер по продукту Google Pixel Camera Новый подкаст Он смотрит на то, почему «люди готовы ходить с 15-фунтовой камерой и специальной камерой за 10 000 долларов» и работать над тем, чтобы перенести эту функциональность на смартфоны. поиск Гугл был вовлечен В Super Res Zoom с 2018 года, эта функция представляет собой комбинацию аппаратного, программного обеспечения и машинного обучения.

У нас также есть Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско и Мендосино, также расположенный в Калифорнии. Основные примеры от Google сосредоточены на способности видеть людей издалека.

Подробнее о Pixel 7 Pro:

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