Вот что произошло на 73-й день войны в Украине

СЛОВЕНИЯ, Украина. Стремление России обеспечить своему президенту показательную победу на Украине, похоже, столкнулось с новой неудачей в субботу, когда украинские защитники оттеснили вторгшихся захватчиков к северо-восточной границе и от города Харьков, а русские взорвали мосты позади них. С ними.

Менее чем за 48 часов до того, как президент России Владимир Путин попытается возглавить свою страну в праздновании Дня «Д» в ознаменование победы Советского Союза над нацистской Германией, очевидный уход русских из района вокруг Харькова, второго по величине города Украины, противоречит российскому повествованию. Сложная картина развернулась на 300-километровом фронте на востоке Украины.

Русские пытались продвинуться в восточную Украину в течение последних нескольких недель и оказывали особенно сильное давление по мере приближения дня «Д», но украинские силы, вооруженные новым оружием, поставленным Соединенными Штатами и другими западными странами, отступали. контр-атака.

По сообщению украинских военных, разрушение российскими войсками трех мостов примерно в 19 милях к северо-востоку от Харькова указывает на то, что русские не только пытались помешать украинцам преследовать их, но и не планировали возвращаться в ближайшее время.

Высокопоставленный украинский чиновник, говорящий на условиях анонимности, чтобы обсудить боевые действия, сказал, что российские войска разрушают мосты не для того, чтобы отступить, а потому, что мы «выталкиваем их».

Украинские военные стреляют из самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» под Харьковом в субботу. кредит… Сергей Ноженко/Reuters

Он сказал, что бои за Харьков не закончились, и что, хотя «в данный момент мы контролируем ситуацию», российские войска пытаются перегруппироваться и перейти в наступление.

Некоторые военные аналитики говорят, что действия России были аналогичны действиям российской армии в прошлом месяце при выводе войск из города Чернигов к северу от Киева.

Фредерик В. Каганвоенный историк и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, базирующейся в Вашингтоне группы по исследованию государственной политики, сказал, что стратегия России в районе Харькова может быть признаком того, что «был отдан приказ куда-то отступить, и они пытались создать линию обороны». .»

Согласно недавнему анализу, на прошлой неделе украинские силы отбили группу городов и деревень на окраинах Харькова, что дало им возможность выбить российские войска из этого района и вернуть себе полный контроль над городом «в течение нескольких дней». Институт изучения войны, базирующаяся в Вашингтоне исследовательская группа.

В институте заявили, что неудача вынуждает российских военных выбирать, отправлять ли подкрепления в другие районы восточной Украины для помощи в защите позиций на окраинах Харькова.

Перемещение туда и обратно вокруг Харькова является частью более сложного поля боя на востоке Украины, из-за которого все большее число городов и поселков оказались в «серой зоне», застрявшей между российскими и украинскими войсками, где они часто, а иногда и без разбора, подвергаются бомбардировкам.

Ущерб от российского ракетного удара по Бахмуту, Донецкая область, Украина, в субботу. кредит… Хорхе Сильва/Reuters

«Российские оккупанты продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру в Харьковской области», — заявил в субботу губернатор области Олег Сенегубов в Telegram-сообщении, добавив, что в течение ночи обстрелы и артиллерийские обстрелы нескольких районов уничтожили национальный музей в селе . Из Сковородиновки.

Для России, пожалуй, лучшим примером чего-то похожего на победу был давно осажденный портовый город Мариуполь. Хотя большая часть города была разрушена российскими бомбардировками, в субботу все чаще появлялись признаки того, что контроль России над городом был почти полным.

В сообщении разведывательного управления Минобороны Украины в субботу говорится, что российские офицеры были сняты с боевых позиций и направлены для охраны запланированного в Мариуполе российского военного парада.

В пятницу член городского совета Петр Андрученко опубликовал в Telegram серию фотографий, на которых видно, как российские силы восстанавливают «памятники советской эпохи» по всему городу.

Статуя вывозится из музея, поврежденного во время российского рейда в Сковородиновке под Харьковом, Украина, в субботу. кредит… Рикардо Мораес/Reuters

На одном из изображений оказался российский флаг, развевающийся над больницей интенсивной терапии. На другом фото, опубликованном в четверг, коммунальщики заменяют украинские дорожные знаки знаками, написанными русским шрифтом. Фотографии не могут быть проверены.

В пятницу с меткомбината «Азовсталь» эвакуировали 50 человек, последний оплот украинских войск и группу мирных жителей в городе. Михайло Вершинин, начальник городской патрульной полиции, сообщил, что в пятницу при эвакуации мирных жителей с завода были убиты трое украинских солдат.

Вершинин, находившийся на заводе, сказал в субботу через приложение для обмена сообщениями, что виноваты ракета и граната. «Шесть раненых, некоторые из них в тяжелом состоянии, — сказал он, — а в импровизированной заводской больнице «ни лекарств, ни анестезии, ни антибиотиков, и они могут умереть».

Как украинские, так и российские официальные лица заявили в субботу, что эвакуация мирных жителей с мариупольского завода завершена.

Немедленного подтверждения от Красного Креста или Организации Объединенных Наций, которые помогают координировать недавнюю эвакуацию с завода, не поступало. Представитель Красного Креста заявил ранее в субботу, что усилия по эвакуации оставшихся гражданских лиц «продолжаются».

Мирные жители, эвакуированные с сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе, садятся в автобус, а рядом стоят российские солдаты в пятницу. кредит… Алессандро Гуэрра/EPA, через Shutterstock

Между тем, по данным городского совета, в субботу Россия нанесла шесть ракетных ударов по Одессе, украинскому порту на Черном море. В результате взрыва пострадали четыре мебельные компании, два многоэтажных дома были разрушены, а по городскому аэропорту, уже выведенному из строя российской ракетой, которая на прошлой неделе разрушила взлетно-посадочную полосу, были выпущены две ракеты.

Похоже, что цель российских войск — по крайней мере, на данный момент — состоит в том, чтобы захватить как можно большую часть восточноукраинского региона, известного как Донбасс, путем вытеснения украинских сил, которые годами сражались с пророссийскими сепаратистами в Донецке и Луганская область. . С момента начала российского вторжения 24 февраля около 80 процентов этих двух провинций перешли под контроль Кремля.

Губернатор Луганской области на востоке Украины Сергей Гайдай сообщил в субботу в Facebook, что российская бомба попала в школу в селе Белогоровка, где укрылись около 90 человек. По его словам, на данный момент спасено около 30 человек. По данным ГСЧС Украины, из-под завалов извлечены тела как минимум двух человек. Чиновники заявили, что спасательные работы были приостановлены в субботу вечером и должны были возобновиться в воскресенье.

Г-н Хайдай заявил в субботу, что российские силы пытаются прорвать позиции украинцев и окружить силы, защищающие территорию вокруг восточного города Северодонецка, но пока они находятся под наблюдением.

«Это война, поэтому все может случиться, но сейчас ситуация сложная, но она находится под контролем», — сказала Хайди в телефонном интервью. «Они проникли в некоторые места, и эти районы укрепляются».

Согласно последнему отчету Института изучения войны, русские «вряд ли смогут успешно окружить город».

Склад в Северодонецке, который в начале этой недели подвергся бомбардировке российскими войсками. кредит… Ясуёси Чиба/AFP – Getty Images

Очевидная цель российской армии — захватить Северодонецк или отрезать его от основной массы украинских сил, сражающихся на востоке, и продолжить продвижение на юг, к главному промышленному городу Краматорску.

Г-н Хейдей сказал, что российские вооруженные силы развернули подразделения с лучшей подготовкой и большим боевым опытом, чем российские солдаты, первоначально брошенные во время вторжения.

«Изначально туда присылали солдат, вновь мобилизованных с оккупированных территорий», — сказал он. «Но они не могут воевать. Они не носят бронежилетов. Так что они просто умирали дюжинами или сотнями. Но они заканчиваются».

Г-н Хайди сказал, что призвал всех, кто может, эвакуироваться, но в Северодонецке осталось около 15 000 человек. Он сказал, что некоторые из них старше и «хотят умереть там, где родились».

В отличие от столицы, Киева и большей части запада страны, атмосфера казалась далекой от постоянной бомбардировки войны — несмотря на случайные и непредсказуемые российские ракетные удары. Машины вернулись на улицы Киева, а живущие там люди обрели какое-то подобие своей нормальной жизни.

Явно беспокоясь о самоуспокоенности, Президент Владимир Зеленский напомнил жителям о необходимости соблюдать местный комендантский час и серьезно относиться к сиренам воздушной тревоги.

«Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей», — умолял он украинцев в ночной речи.

Жители городов и сел на востоке страны часто просыпались от бомбовых ударов, обычно между 4 и 5 часами утра.

Утром в субботу мишенью стал небольшой поселок Малотарановка. Бомба взорвалась около 4:15 утра, взорвав дома и небольшую пекарню, оставив воронку глубиной не менее 15 футов и широким радиусом поражения. Пока никто не погиб, жители выразили гнев на россиян.

Большая дыра от российского удара в Малотарановке в субботу. кредит… Линси Аддарио для The New York Times

«Что это за военная цель?» 38-летняя Татьяна Устахова сказала, что говорила через глубокую дыру в квартире дочери, где помогала с уборкой. «Магазин, в котором пекут хлеб, чтобы люди не умирали с голоду?»

Такие удары с большей частотой происходили в рамках подготовки к российскому Дню Победы, который Путин должен был использовать как платформу для своего рода объявления о том, что он назвал «специальной военной операцией» на Украине.

«Как будто мы во сне», — сказала 43-летняя Светлана Голоченко, которая убирала остатки дома своего сына. «Трудно представить, что это происходит с нами».

Малотарановка — это небольшой поселок из домов на одну семью и фахверковых многоквартирных домов примерно в восьми милях от Краматорска. Жители рассказали, что, за исключением некоторых блокпостов, в этом районе не было военного присутствия, что затрудняло бомбардировки россиян.

«Кто знает, что у них в пустых головах», — сказал 38-летний Артур Сердюк, который вытерся пылью и курил сигарету после того, как провел утро, убирая то, что осталось от его дома.

Г-н Сердюк сказал, что он только что вернулся в постель после того, как вышел покурить посреди ночи, когда произошел взрыв. Взрыв сорвал потолок его дома и сжег его комнату, оставив только рулон туалетной бумаги, лежащий в куче пыли возле туалетного отверстия.

Дом его соседа открылся, как кукольный домик, позволяя репортеру взглянуть на остатки кухни, украшенной обоями с зелеными павлинами.

Артур Сердюк в своем доме в Малотарановке в субботу. кредит… Линси Аддарио для The New York Times

Майкл Шварц сообщили из Славянска, и Кора Энгельбрехт И Меган Спесиа Я сообщил из Лондона. Иван Никибурнко предоставил репортаж из Тбилиси, Грузия.