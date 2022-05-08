Вот что произошло на 73-й день войны в Украине

СЛОВЕНИЯ, Украина. Стремление России обеспечить своему президенту показательную победу на Украине, похоже, столкнулось с новой неудачей в субботу, когда украинские защитники оттеснили вторгшихся захватчиков к северо-восточной границе и от города Харьков, а русские взорвали мосты позади них. С ними.
Менее чем за 48 часов до того, как президент России Владимир Путин попытается возглавить свою страну в праздновании Дня «Д» в ознаменование победы Советского Союза над нацистской Германией, очевидный уход русских из района вокруг Харькова, второго по величине города Украины, противоречит российскому повествованию. Сложная картина развернулась на 300-километровом фронте на востоке Украины.
Русские пытались продвинуться в восточную Украину в течение последних нескольких недель и оказывали особенно сильное давление по мере приближения дня «Д», но украинские силы, вооруженные новым оружием, поставленным Соединенными Штатами и другими западными странами, отступали. контр-атака.
По сообщению украинских военных, разрушение российскими войсками трех мостов примерно в 19 милях к северо-востоку от Харькова указывает на то, что русские не только пытались помешать украинцам преследовать их, но и не планировали возвращаться в ближайшее время.
Высокопоставленный украинский чиновник, говорящий на условиях анонимности, чтобы обсудить боевые действия, сказал, что российские войска разрушают мосты не для того, чтобы отступить, а потому, что мы «выталкиваем их».
Он сказал, что бои за Харьков не закончились, и что, хотя «в данный момент мы контролируем ситуацию», российские войска пытаются перегруппироваться и перейти в наступление.
Некоторые военные аналитики говорят, что действия России были аналогичны действиям российской армии в прошлом месяце при выводе войск из города Чернигов к северу от Киева.
Фредерик В. Каганвоенный историк и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, базирующейся в Вашингтоне группы по исследованию государственной политики, сказал, что стратегия России в районе Харькова может быть признаком того, что «был отдан приказ куда-то отступить, и они пытались создать линию обороны». .»
Согласно недавнему анализу, на прошлой неделе украинские силы отбили группу городов и деревень на окраинах Харькова, что дало им возможность выбить российские войска из этого района и вернуть себе полный контроль над городом «в течение нескольких дней». Институт изучения войны, базирующаяся в Вашингтоне исследовательская группа.
В институте заявили, что неудача вынуждает российских военных выбирать, отправлять ли подкрепления в другие районы восточной Украины для помощи в защите позиций на окраинах Харькова.
Перемещение туда и обратно вокруг Харькова является частью более сложного поля боя на востоке Украины, из-за которого все большее число городов и поселков оказались в «серой зоне», застрявшей между российскими и украинскими войсками, где они часто, а иногда и без разбора, подвергаются бомбардировкам.
«Российские оккупанты продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру в Харьковской области», — заявил в субботу губернатор области Олег Сенегубов в Telegram-сообщении, добавив, что в течение ночи обстрелы и артиллерийские обстрелы нескольких районов уничтожили национальный музей в селе . Из Сковородиновки.
Для России, пожалуй, лучшим примером чего-то похожего на победу был давно осажденный портовый город Мариуполь. Хотя большая часть города была разрушена российскими бомбардировками, в субботу все чаще появлялись признаки того, что контроль России над городом был почти полным.
В сообщении разведывательного управления Минобороны Украины в субботу говорится, что российские офицеры были сняты с боевых позиций и направлены для охраны запланированного в Мариуполе российского военного парада.
В пятницу член городского совета Петр Андрученко опубликовал в Telegram серию фотографий, на которых видно, как российские силы восстанавливают «памятники советской эпохи» по всему городу.
На одном из изображений оказался российский флаг, развевающийся над больницей интенсивной терапии. На другом фото, опубликованном в четверг, коммунальщики заменяют украинские дорожные знаки знаками, написанными русским шрифтом. Фотографии не могут быть проверены.
В пятницу с меткомбината «Азовсталь» эвакуировали 50 человек, последний оплот украинских войск и группу мирных жителей в городе. Михайло Вершинин, начальник городской патрульной полиции, сообщил, что в пятницу при эвакуации мирных жителей с завода были убиты трое украинских солдат.
Вершинин, находившийся на заводе, сказал в субботу через приложение для обмена сообщениями, что виноваты ракета и граната. «Шесть раненых, некоторые из них в тяжелом состоянии, — сказал он, — а в импровизированной заводской больнице «ни лекарств, ни анестезии, ни антибиотиков, и они могут умереть».
Как украинские, так и российские официальные лица заявили в субботу, что эвакуация мирных жителей с мариупольского завода завершена.
Немедленного подтверждения от Красного Креста или Организации Объединенных Наций, которые помогают координировать недавнюю эвакуацию с завода, не поступало. Представитель Красного Креста заявил ранее в субботу, что усилия по эвакуации оставшихся гражданских лиц «продолжаются».
Между тем, по данным городского совета, в субботу Россия нанесла шесть ракетных ударов по Одессе, украинскому порту на Черном море. В результате взрыва пострадали четыре мебельные компании, два многоэтажных дома были разрушены, а по городскому аэропорту, уже выведенному из строя российской ракетой, которая на прошлой неделе разрушила взлетно-посадочную полосу, были выпущены две ракеты.
Похоже, что цель российских войск — по крайней мере, на данный момент — состоит в том, чтобы захватить как можно большую часть восточноукраинского региона, известного как Донбасс, путем вытеснения украинских сил, которые годами сражались с пророссийскими сепаратистами в Донецке и Луганская область. . С момента начала российского вторжения 24 февраля около 80 процентов этих двух провинций перешли под контроль Кремля.
Губернатор Луганской области на востоке Украины Сергей Гайдай сообщил в субботу в Facebook, что российская бомба попала в школу в селе Белогоровка, где укрылись около 90 человек. По его словам, на данный момент спасено около 30 человек. По данным ГСЧС Украины, из-под завалов извлечены тела как минимум двух человек. Чиновники заявили, что спасательные работы были приостановлены в субботу вечером и должны были возобновиться в воскресенье.
Г-н Хайдай заявил в субботу, что российские силы пытаются прорвать позиции украинцев и окружить силы, защищающие территорию вокруг восточного города Северодонецка, но пока они находятся под наблюдением.
«Это война, поэтому все может случиться, но сейчас ситуация сложная, но она находится под контролем», — сказала Хайди в телефонном интервью. «Они проникли в некоторые места, и эти районы укрепляются».
Согласно последнему отчету Института изучения войны, русские «вряд ли смогут успешно окружить город».
Очевидная цель российской армии — захватить Северодонецк или отрезать его от основной массы украинских сил, сражающихся на востоке, и продолжить продвижение на юг, к главному промышленному городу Краматорску.
Г-н Хейдей сказал, что российские вооруженные силы развернули подразделения с лучшей подготовкой и большим боевым опытом, чем российские солдаты, первоначально брошенные во время вторжения.
«Изначально туда присылали солдат, вновь мобилизованных с оккупированных территорий», — сказал он. «Но они не могут воевать. Они не носят бронежилетов. Так что они просто умирали дюжинами или сотнями. Но они заканчиваются».
Г-н Хайди сказал, что призвал всех, кто может, эвакуироваться, но в Северодонецке осталось около 15 000 человек. Он сказал, что некоторые из них старше и «хотят умереть там, где родились».
В отличие от столицы, Киева и большей части запада страны, атмосфера казалась далекой от постоянной бомбардировки войны — несмотря на случайные и непредсказуемые российские ракетные удары. Машины вернулись на улицы Киева, а живущие там люди обрели какое-то подобие своей нормальной жизни.
Явно беспокоясь о самоуспокоенности, Президент Владимир Зеленский напомнил жителям о необходимости соблюдать местный комендантский час и серьезно относиться к сиренам воздушной тревоги.
«Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей», — умолял он украинцев в ночной речи.
Жители городов и сел на востоке страны часто просыпались от бомбовых ударов, обычно между 4 и 5 часами утра.
Утром в субботу мишенью стал небольшой поселок Малотарановка. Бомба взорвалась около 4:15 утра, взорвав дома и небольшую пекарню, оставив воронку глубиной не менее 15 футов и широким радиусом поражения. Пока никто не погиб, жители выразили гнев на россиян.
«Что это за военная цель?» 38-летняя Татьяна Устахова сказала, что говорила через глубокую дыру в квартире дочери, где помогала с уборкой. «Магазин, в котором пекут хлеб, чтобы люди не умирали с голоду?»
Такие удары с большей частотой происходили в рамках подготовки к российскому Дню Победы, который Путин должен был использовать как платформу для своего рода объявления о том, что он назвал «специальной военной операцией» на Украине.
«Как будто мы во сне», — сказала 43-летняя Светлана Голоченко, которая убирала остатки дома своего сына. «Трудно представить, что это происходит с нами».
Малотарановка — это небольшой поселок из домов на одну семью и фахверковых многоквартирных домов примерно в восьми милях от Краматорска. Жители рассказали, что, за исключением некоторых блокпостов, в этом районе не было военного присутствия, что затрудняло бомбардировки россиян.
«Кто знает, что у них в пустых головах», — сказал 38-летний Артур Сердюк, который вытерся пылью и курил сигарету после того, как провел утро, убирая то, что осталось от его дома.
Г-н Сердюк сказал, что он только что вернулся в постель после того, как вышел покурить посреди ночи, когда произошел взрыв. Взрыв сорвал потолок его дома и сжег его комнату, оставив только рулон туалетной бумаги, лежащий в куче пыли возле туалетного отверстия.
Дом его соседа открылся, как кукольный домик, позволяя репортеру взглянуть на остатки кухни, украшенной обоями с зелеными павлинами.
Майкл Шварц сообщили из Славянска, и Кора Энгельбрехт И Меган Спесиа Я сообщил из Лондона. Иван Никибурнко предоставил репортаж из Тбилиси, Грузия.
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