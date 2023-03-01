Время выпуска Genshin Impact 3.5, обратный отсчет обновлений и график обслуживания сервера

Genshin Impact 3.5, официально выпущенный 1 марта 2023 года, готов предоставить игрокам массу нового контента. С дебютом и возвращением двух новых пятизвездочных персонажей фанаты отправятся в Мондштадт на повторяющееся событие «Дыхание Ветрокрыла».

Официальные объявления также сообщали о новых миссиях и многих других событиях, в которых фанаты могут участвовать, чтобы выиграть множество призов, включая Primogems. Совершенно новый патч будет проходить техническое обслуживание сервера за пять часов до того, как обновление будет выпущено во всем мире. В этой статье будет указано, когда начнется период обслуживания сервера и когда будет выпущено новое обновление Genshin Impact v3.5.

Официально объявлено время выпуска Genshin Impact 3.5 и график обслуживания серверов

Выпуск обновления Genshin Impact 3.5 был подтвержден официальными лицами в недавней прямой трансляции. Дополнительные сведения были опубликованы в предстоящем предварительном выпуске обновления.

Технический обзор обновления «Дыхание Ветрокрыла» 3.5 Обслуживание обновления начинается 01.03.2023 в 06:00 (UTC+8) и займет 5 часов. Полное уведомление смотрите здесь >>> hoyo.link/e26LCBAd # Геншин # Однако

В официальном уведомлении говорится, что серверы будут проходить техническое обслуживание обновлений в 06:00 (UTC+8) 1 марта 2023 г.. Предполагается, что сервер будет отключен примерно на пять часов, прежде чем будет выпущено новое обновление. Следовательно, будет выпущено новое обновление 3.5. 11:00 (UTC+8) того же дня.

Для удобства наших читателей вот список всех часовых поясов, относящихся к графику выпуска Genshin Impact 3.5:

Часовые пояса США (28 февраля 2023 г.)

Гавайи Алеутское стандартное время: 5 м

5 м Стандартное время Аляски: 6 м

6 м Тихоокеанское стандартное время: 7 вечера

7 вечера Горное стандартное время: 8 м

8 м Центральное стандартное время: 21:00

21:00 По восточному времени: 22:00

Европейские часовые пояса (1 марта 2023 г.)

Западноевропейское время: 3 часа ночи

3 часа ночи Центральноевропейское время: 4 утра

4 утра Восточноевропейское время: 5 утра

Часовые пояса Азии (1 марта 2023 г.)

Стандартное время Индии: 8:30 утра

8:30 утра Стандартное время Китая: 11 утра

11 утра Филиппинское стандартное время: 11 утра

11 утра Японское стандартное время: 12 часов

12 часов Стандартное время Кореи: 12 часов

Поклонники Genshin Impact могут проверить свой местный часовой пояс, чтобы узнать, когда новый патч 3.5 будет доступен на их серверах.

Обновите обратный отсчет, чтобы отслеживать выпуск нового патча

Вот обратный отсчет, по которому фанаты Genshin Impact могут вернуться и отследить выпуск обновления 3.5. Следует отметить, что этот обратный отсчет не следует путать с обслуживанием обновлений. Приведенный выше обратный отсчет настроен на достижение нуля в 11:00 (UTC+8) 1 марта 2023 г..

Фанаты на всех серверах могут использовать этот глобальный обратный отсчет, чтобы узнать, сколько времени осталось до выхода обновления 3.5. Пока обратный отсчет показывает «Время осталось до обновления v3.5», это означает, что до выпуска исправления еще есть время. Аналогичным образом, когда в обратном отсчете указано «Новое обновление исправления уже доступно», это означает, что новое обновление выпущено и готово к загрузке.

Поскольку обновление 3.5 приближается к официальной дате выпуска, администраторы также выпустили функцию предварительной установки. Это частая функция, которую разработчики включают перед обновлением версии. Это позволяет фанатам предварительно загружать большую часть контента, что обеспечивает более плавный пользовательский интерфейс, когда обновление наконец будет выпущено.