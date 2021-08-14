Всемирная легкая атлетика присвоила еще четырем российским спортсменам статус АНА

Еще четверо россиян получили свои заявки на получение статуса сертифицированного нейтрального спортсмена (ANA), одобренные Всемирной комиссией по допинг-контролю в легкой атлетике.

Таким образом, общее количество конкурсов ANA из России составило 147, при этом в общей сложности было отклонено пять заявок.

Программа ANA позволяет российским спортсменам, которые соответствуют антидопинговым стандартам, участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, в то время как Федерация легкой атлетики России (RusAF) остается отстраненной.

Вера Чалая теперь имеет право участвовать в бегах на 400 и 400 метров с барьерами, а марафонец Юрий Шишон, марафонец Никита Павлов и метатель копья Валерия Бутилина завершили последнюю партию спортсменов, сертифицированных как чемпионы.

С ноября 2015 года деятельность ВВС России приостановлена ​​в связи с сокрытием допинга.

В прошлом году ее исключили из World Athletics за препятствование антидопинговому расследованию с чемпионом мира по прыжкам в высоту Данилом Лысенко и за неуплату неуплаченных штрафов, но ее спасло вмешательство в последнюю минуту министра спорта России Олега Матыцина, который пообещал заплатить . Сумма штрафа составила 6,31 млн долларов (4,52 млн фунтов / 5,28 млн евро).

Золотая медалистка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене была среди членов ANA, которым разрешили соревноваться под флагом Китайской Республики в Токио 2020 © Getty Images

В марте этого года Всемирный совет по легкой атлетике одобрил шаги по реформированию Схемы возвращения RFA, а позже в том же месяце одобрил восстановление программы Афганской национальной армии.

РусАФ было разрешено отобрать 10 спортсменов со статусом ANA для участия в Олимпийских играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), хотя российский флаг, эмблемы, символы и гимн были запрещены.

Среди участников Токио-2020 были Мария Ласицкене, завоевавшая золото в прыжках в высоту среди женщин, и Анжелика Сидорова, серебряный призер соревнований по прыжкам с шестом среди женщин.

Лимит в 10 спортсменов останется в силе для всех других соревнований высокого уровня до конца 2021 года, включая соревнования Мировой серии по легкой атлетике.

В других международных мероприятиях для АНА России нет предела.

Четыре российских спортсмена получили статус ANA в апреле, 23 в мае, 96 в июне и 20 в июле.