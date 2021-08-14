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Всемирная легкая атлетика присвоила еще четырем российским спортсменам статус АНА

14 августа, 2021
Boleslava Sokolova

Еще четверо россиян получили свои заявки на получение статуса сертифицированного нейтрального спортсмена (ANA), одобренные Всемирной комиссией по допинг-контролю в легкой атлетике.

Таким образом, общее количество конкурсов ANA из России составило 147, при этом в общей сложности было отклонено пять заявок.

Программа ANA позволяет российским спортсменам, которые соответствуют антидопинговым стандартам, участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, в то время как Федерация легкой атлетики России (RusAF) остается отстраненной.

Вера Чалая теперь имеет право участвовать в бегах на 400 и 400 метров с барьерами, а марафонец Юрий Шишон, марафонец Никита Павлов и метатель копья Валерия Бутилина завершили последнюю партию спортсменов, сертифицированных как чемпионы.

С ноября 2015 года деятельность ВВС России приостановлена ​​в связи с сокрытием допинга.

В прошлом году ее исключили из World Athletics за препятствование антидопинговому расследованию с чемпионом мира по прыжкам в высоту Данилом Лысенко и за неуплату неуплаченных штрафов, но ее спасло вмешательство в последнюю минуту министра спорта России Олега Матыцина, который пообещал заплатить . Сумма штрафа составила 6,31 млн долларов (4,52 млн фунтов / 5,28 млн евро).

Золотая медалистка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене была среди членов ANA, которым разрешили соревноваться под флагом Китайской Республики в Токио 2020 © Getty Images
Золотая медалистка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене была среди членов ANA, которым разрешили соревноваться под флагом Китайской Республики в Токио 2020 © Getty Images

В марте этого года Всемирный совет по легкой атлетике одобрил шаги по реформированию Схемы возвращения RFA, а позже в том же месяце одобрил восстановление программы Афганской национальной армии.

РусАФ было разрешено отобрать 10 спортсменов со статусом ANA для участия в Олимпийских играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), хотя российский флаг, эмблемы, символы и гимн были запрещены.

Среди участников Токио-2020 были Мария Ласицкене, завоевавшая золото в прыжках в высоту среди женщин, и Анжелика Сидорова, серебряный призер соревнований по прыжкам с шестом среди женщин.

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Лимит в 10 спортсменов останется в силе для всех других соревнований высокого уровня до конца 2021 года, включая соревнования Мировой серии по легкой атлетике.

В других международных мероприятиях для АНА России нет предела.

Четыре российских спортсмена получили статус ANA в апреле, 23 в мае, 96 в июне и 20 в июле.

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