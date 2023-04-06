Всемирный банк сообщает, что Украина и Россия улучшают перспективы роста в Восточной Европе и Центральной Азии.

ВАШИНГТОН, 6 апреля (Рейтер) — Всемирный банк в четверг повысил прогноз экономического роста в 2023 году для Восточной Европы и Центральной Азии до 1,4% с предыдущего прогноза в 0,1%, сославшись на улучшение прогноза, несмотря на продолжающуюся войну между Россией и Украиной.

Региональный прогноз, опубликованный за несколько дней до того, как Всемирный банк и Международный валютный фонд проведут свои ежегодные весенние собрания, показал, что экономика Украины выросла на 0,5% в этом году после ошеломляющего сокращения на 29,2% в 2022 году, когда Россия начала свое вторжение.

«Несмотря на то, что экономический ущерб, понесенный Украиной в результате вторжения, огромен, открытие украинских портов на Черном море и возобновление торговли зерном, а также значительная донорская поддержка способствовали экономической активности в этом году», — говорится в сообщении Всемирного банка. В заявлении.

В прошлом году экономика России сократилась на 2,1%, что значительно меньше, чем прогнозируемый Всемирным банком в январе спад на 3,5%.

В 2023 году Всемирный банк прогнозирует, что экономика России сократится на 0,2% по сравнению с предыдущим прогнозом сокращения на 3,3%.

В региональную группу Всемирного банка входят Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Таджикистан, Таджикистан. , Украины и Узбекистана.

Репортаж Дэвида Лаудера. Редактирование Томаша Яновски.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.