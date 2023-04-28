Встречайте середину: восходящий защитник-новичок Клэй Кромвель

имя: Клэй Кромвель

прозвище: у меня его нет

год: большой

позиция: Защитная снасть

подниматься: 6 футов 3 дюйма

Масса: 292

родной город: Оксфорд, мисс.

Средняя школа: Оксфордская средняя школа

Основной: Английский

Что ты хочешь делать после окончания школы? Я хочу служить пехотным офицером в морской пехоте.

Почему вы выбрали флот? За возможность играть в футбол FBS и служить своей стране.

Что бы вы сказали тому, кто думает поступить на флот, чтобы играть в футбол? Это шанс на всю жизнь, и их дружба будет длиться вечно.

Если бы вы могли играть на другой позиции, на какой позиции вы бы играли и почему? Тайтовый конец, потому что у меня элитные руки.

Если бы вы могли выбрать любого соперника для Флота, которого сейчас нет на временной шкале, кого бы вы выбрали и почему? Мэриленд, потому что мы две лучшие команды в штате.

Любимый курс в Военно-морской академии и почему? Перевожу русскую литературу, потому что профессор О’Нил отличный преподаватель и освещает русский язык. Это очень интересный курс.

Самый сложный курс в Военно-морской академии и почему? Электротехника, потому что это очень углубленный курс, а я не эксперт в математике.

Любимый преподаватель в Военно-морской академии и почему? Фрэнк Кляйн, потому что он помог мне пройти физику I и II, когда у меня были трудности.

Предпочтительная форма социальных сетей и почему? Instagram, потому что моя игра с субтитрами элитная.

Любимый человек, на которого следует подписаться в социальных сетях и почему? Аарон Джадж, потому что я люблю смотреть бейсбол, а он лучший игрок в мире.

Если бы вы могли пообедать с любыми четырьмя людьми в Военно-морской академии, кого бы вы выбрали?: мой старый инструктор по вождению, капитан Спенсер «Чаз» Майкельсон, Джим Перри и Клифф Доман. Мыс Франкленд .

Любимый вид спорта в Военно-морской академии помимо футбола и почему? Лакросс, потому что у меня много друзей в команде.

Если бы вы не играли в футбол на флоте, каким видом спорта вы бы занимались и почему? Крокет, потому что каждый год игра против Сент-Джонс полна веселья.

Что за песня играет у тебя в наушниках в раздевалке перед выходом на поле? Айк Тамб из The White Stripes

Какой отпуск вашей мечты? Отправляйтесь в путешествие по Косово и Македонии с Лирион Мортезе .

Сколько команд должно выйти в плей-офф FBS? 8

Что самое лучшее в Американской спортивной конференции? Качество конкуренции, с которой мы сталкиваемся каждую неделю на национальной арене.

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Одно слово, чтобы описать футболиста ВМФ: Безжалостный

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