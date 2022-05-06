Встречайте SP48 Unica, единственный в своем роде Ferrari, вдохновленный F8 Tributo — Robb Report

ты могу Сделай свой собственный Лего Феррари— Или, если у вас есть средства, вы можете просто сделать свой собственный настоящий Феррари.

Только итальянский автопроизводитель заявление SP48 Unica — это уникальный автомобиль, созданный в рамках программы Special Projects, которая позволяет крупным клиентам создавать уникальные автомобили вместе с командой дизайнеров Ferrari.

Анонимный владелец работал с Флавио Манцони, главным дизайнером компании, чтобы придумать этот ярко-красный цвет. супер машина На основе F8 Tributo. Он оснащен двигателем V-8 с двойным турбонаддувом и, вероятно, получит те же 710 лошадиных сил и 568 Нм крутящего момента, но он также претерпел некоторые заметные изменения.

Лобовое стекло выглядит так, будто оно продолжается на крыше автомобиля.



Феррари

По сравнению с Tributo, этот изготовленный на заказ Ferrari имеет угловатый корпус в форме стрелы. Для достижения этого эффекта фары и задние фонари были полностью переработаны, а задние фонари вдохновлены Ferrari Roma.

Чтобы создать впечатление, что автомобиль был построен из цельного куска металла, переднее окно имеет эффект козырька, из-за чего кажется, что оно доходит до крыши. Этот динамизм подчеркивается меньшими боковыми окнами и полностью убранным задним стеклом. В другом месте вся передняя решетка была переработана, чтобы иметь трехмерный эффект, а ее шестиугольный узор присутствует на крыше и в салоне автомобиля.

Внутри двух сидений тоже нет провисания. В то время как большинство технических аспектов F8 Tributo были сохранены, цвет и отделка были обновлены, чтобы лучше соответствовать пользовательской эстетике. Черную алькантару можно найти на сиденьях и большинстве отделок салона, а также есть вкрапления красно-оранжевой ткани, которая соответствует цвету кузова Unica.

Сотовый узор можно найти на крыше автомобиля и по всему автомобилю.



Феррари

Стоит отметить, что ни одна из этих конструкций не меняет характеристики автомобиля. Фактически, кастомный SP48 Unica имеет улучшенный аэродинамический баланс, который снижает общее аэродинамическое сопротивление на 12 процентов. Эй, может быть, в конце концов, программа специальных проектов Ferrari что-то затевает.