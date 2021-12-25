Встреча рабочей группы по подготовке правил для криптовалют в России — Regulatory Bitcoin News

Рабочая группа Crypto провела свое первое заседание в Парламенте России. Его членам поручено представить законодательство, предназначенное для детального регулирования криптовалют и связанных с ними вопросов в Российской Федерации.

В Госдуме собралась рабочая группа по разработке криптоправил

Законодатели, правительственные чиновники и эксперты встретились в Доме при Федеральном собрании России. Государственная ДумаПредседатель рабочей группы Алексей Кордев посоветовал СМИ обсудить и предложить новое законодательство, направленное на регулирование обращения криптовалют в стране.

Кордев, который также является заместителем спикера Госдумы, отметил, что официальные лица в Москве хорошо осведомлены о существовании и росте криптоиндустрии в стране. Однако он отметил, что надлежащие нормативные акты для отрасли еще не введены.

Хотя криптовалюты частично регулировались Законом о цифровых финансовых активах, который вступил в силу в январе, соответствующие функции и возможности, включая торговлю криптовалютой и налогообложение, были недоступны.

Алексей Кордиев считает, что действующее российское законодательство не определяет такие термины, как «криптовалюта» и «майнинг», и что они должны быть предусмотрены. Хотя Россия отвергает использование цифровых валют, таких как биткойн, в качестве законного платежного средства, закон прямо не запрещает российским гражданам владеть и передавать эти активы.

Кордиев сообщил, что на первом заседании рабочей группы во вторник приняли участие представители Банка России, профильных министерств и других ведомств. Обсуждения между ними продолжатся в феврале, когда они будут работать над подготовкой предложений по законодательному регулированию, сообщает российский портал деловых новостей Prime.

Ожидается, что законодатели рассмотрят подробный отчет центрального банка по нерешенным вопросам. Денежно-кредитное управление заняло строгую позицию в отношении криптовалют, последовательно выступая против их использования в платежах и называя их валютными прокси. «Мы не видим места для криптовалюты на российском финансовом рынке», — заявил на этой неделе журналистам вице-президент Владимир Систюкин.

Ранее в декабре заместитель председателя Федерального совета Николай Журавлев объявил, что верхняя палата парламента сформирует собственную рабочую группу по криптоправилам. Помимо сенаторов, в его состав войдут представители Минфина, Минэкономразвития и Минэкономразвития и Росфинмониторинга, финансового контролера России, Федеральной налоговой службы, Банка России и правоохранительных органов. .

Ожидаете ли вы, что Россия скоро примет всеобъемлющие правила для криптовалют? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Дассев Любомиру Дассеву, журналисту из Восточной Европы, проявляющему большой интерес к технологиям, нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, что я есть, а не то, что я есть». Помимо криптовалюты, блокчейна и финансовых технологий, есть еще два источника международного политического и экономического вдохновения.



Вспомогательные изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Отрицание: Эта статья предназначена только для информационных целей. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также не рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com Не дает инвестиционных, налоговых, юридических или бухгалтерских консультаций. Компания или Автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, которые могут возникнуть в результате использования или доверия к любому Контенту, Продуктам или Услугам, упомянутым в этой статье.