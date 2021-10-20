





Санкт-Петербург ПОЛ – Когда-то в Национальной хоккейной лиге русская революция была в пике моды.

Особенно это было актуально в 1990-е годы. У вас была великолепная пятерка – Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Владимир Константинов, Слава Козлов и Слава Фетисов – они превратили Detroit Red Wings в породу, играющую в захватывающий стиль хоккея, которого мы никогда раньше не видели в этих краях. И кто может забыть Майка Смита, бывшего генерального директора Jets 1.0, который первым нырнул в иностранные воды, чтобы привести в город таких, как Алексей Замнов, Евгений Давыдов, Игорь Уланов и Сергей Путин.

Бывший Советский Союз быстро превращался в международную сверхдержаву, которой суждено было взять хороший североамериканский хоккей и сделать его своим. В 1990 году в матчах НХЛ участвовало 12 российских игроков. В 1995 году их было 56. К 2000 году это число выросло до 72. Однако, как теперь показывает история, этот поток талантов с годами оказался более чем скудным. Рождение КХЛ в 2008 году, ринга из 23 команд с хорошими финансами в России, Беларуси, Китае, Финляндии, Латвии и Казахстане, безусловно, помогло остановить этот поток, поскольку все больше и больше игроков предпочитали говорить «Нет» и держаться рядом с дом.

В этом году в матчах Национальной хоккейной лиги приняли участие всего 36 игроков российского происхождения. Я впервые увидел крупным планом одного из новейших и, безусловно, самых талантливых людей во вторник вечером в Xcel Energy Center. Кирилл Капризов был выбран в пятом туре под номером 135 в 2015 году компанией Minnesota Wild. Это место не имело ничего общего с его огромным талантом, а было связано только с тем, что он смог довести его до состояния хоккея. Пять лет казалось, что Уайлд просто промотал лотерейный билет на Капризова, который остался дома, играя в КХЛ.

Кирилл Капризов был выбран поздно на чемпионате Миннесоты Уилден 2015. В прошлом сезоне он выиграл НХЛ и был назван новичком года. “width =” 2048 “height =” 1382 “srcset =” https://media.winnipegfreepress.com/images/400*400/NEP11156367.jpg 400w, https://media.winnipegfreepress.com/images/600*600 /NEP11156367.jpg 600 Вт, https://media.winnipegfreepress.com/images/700*700/NEP11156367.jpg 700 Вт, https://media.winnipegfreepress.com/images/800*800/NEP11156367.jpg 800 Вт, https: //media.winnipegfreepress.com/images/900*900/NEP11156367.jpg 900 Вт, https: //media.winnipegfreepress.com/images/1000*1000/NEP11156367.jpg 1000 Вт”/> Файлы Карлоса Гонсалеса / Minneapolis Star Tribune / TNS Кирилл Капризов был выбран поздно на чемпионате Миннесоты Уилден 2015. В прошлом сезоне он выиграл НХЛ и был назван новичком года.

Но терпение, безусловно, окупилось, когда они убедили его выйти прошлой зимой, и он быстро стал лидером лиги в возрасте 24 лет. Капризов забил 27 голов и добавил 24 передачи в 55 играх, ускользнув от Колдера Трофи в качестве стартера. -Общее и дает Wild новое лицо франшизы, вокруг которого можно строить. Они также наградили его пятилетним продлением контракта на 45 миллионов долларов несколько недель назад, когда агент Капризова угрожал отправить его обратно в Россию, если Уайлд не откроет свой кошелек.

Несомненно, генеральный директор Jets Кевин Чевелдаофф внимательно следил за всем этим, и не только потому, что Капризов, похоже, на долгие годы будет занозой в своей клубной команде в качестве соперника в Центральном дивизионе. Нет, Чевелдаофф недавно решил поохотиться в российском кадровом резерве, надеясь, что он сможет поймать следующую большую вещь.

В драфте прошлым летом Шеффилдев отклонился от своего обычного сценария и использовал два из четырех выбранных им вариантов, чтобы говорить о перспективах России. Игрок петербургской команды КХЛ Никита Чебриков вышел во второй тур (50-е место в общем зачете). А Дмитрий Рашевский, выступающий за Москву в Премьер-лиге, вышел в пятый тур (146-е место). Для сравнения, Cheveldayoff выбрал 67 игроков в предыдущих 10 драфтах. Только двое из них – русские.

И Чибриков, и Рашевский – любопытные игроки. Чибриков более смел, ему всего 18, но он потенциальный первый игрок, который вылетел из-за травмы и обычных опасений по поводу его доступности. 21-летний Рашевский стал более утонченным продюсером, и теперь он раскручивает свой чемпионат 13 голами и шестью передачами в 19 играх, что ставит его в лидеры. Его основные моменты стали вирусными по всем социальным сетям, и ясно, что есть огромный атакующий талант.

Как всегда, животрепещущий вопрос – увидим ли мы здесь кого-нибудь из них?