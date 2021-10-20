Второе пришествие русской революции

Санкт-Петербург ПОЛ – Когда-то в Национальной хоккейной лиге русская революция была в пике моды.
Особенно это было актуально в 1990-е годы. У вас была великолепная пятерка – Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Владимир Константинов, Слава Козлов и Слава Фетисов – они превратили Detroit Red Wings в породу, играющую в захватывающий стиль хоккея, которого мы никогда раньше не видели в этих краях. И кто может забыть Майка Смита, бывшего генерального директора Jets 1.0, который первым нырнул в иностранные воды, чтобы привести в город таких, как Алексей Замнов, Евгений Давыдов, Игорь Уланов и Сергей Путин.
Бывший Советский Союз быстро превращался в международную сверхдержаву, которой суждено было взять хороший североамериканский хоккей и сделать его своим. В 1990 году в матчах НХЛ участвовало 12 российских игроков. В 1995 году их было 56. К 2000 году это число выросло до 72. Однако, как теперь показывает история, этот поток талантов с годами оказался более чем скудным. Рождение КХЛ в 2008 году, ринга из 23 команд с хорошими финансами в России, Беларуси, Китае, Финляндии, Латвии и Казахстане, безусловно, помогло остановить этот поток, поскольку все больше и больше игроков предпочитали говорить «Нет» и держаться рядом с дом.
В этом году в матчах Национальной хоккейной лиги приняли участие всего 36 игроков российского происхождения. Я впервые увидел крупным планом одного из новейших и, безусловно, самых талантливых людей во вторник вечером в Xcel Energy Center. Кирилл Капризов был выбран в пятом туре под номером 135 в 2015 году компанией Minnesota Wild. Это место не имело ничего общего с его огромным талантом, а было связано только с тем, что он смог довести его до состояния хоккея. Пять лет казалось, что Уайлд просто промотал лотерейный билет на Капризова, который остался дома, играя в КХЛ.
Но терпение, безусловно, окупилось, когда они убедили его выйти прошлой зимой, и он быстро стал лидером лиги в возрасте 24 лет. Капризов забил 27 голов и добавил 24 передачи в 55 играх, ускользнув от Колдера Трофи в качестве стартера. -Общее и дает Wild новое лицо франшизы, вокруг которого можно строить. Они также наградили его пятилетним продлением контракта на 45 миллионов долларов несколько недель назад, когда агент Капризова угрожал отправить его обратно в Россию, если Уайлд не откроет свой кошелек.
Несомненно, генеральный директор Jets Кевин Чевелдаофф внимательно следил за всем этим, и не только потому, что Капризов, похоже, на долгие годы будет занозой в своей клубной команде в качестве соперника в Центральном дивизионе. Нет, Чевелдаофф недавно решил поохотиться в российском кадровом резерве, надеясь, что он сможет поймать следующую большую вещь.
В драфте прошлым летом Шеффилдев отклонился от своего обычного сценария и использовал два из четырех выбранных им вариантов, чтобы говорить о перспективах России. Игрок петербургской команды КХЛ Никита Чебриков вышел во второй тур (50-е место в общем зачете). А Дмитрий Рашевский, выступающий за Москву в Премьер-лиге, вышел в пятый тур (146-е место). Для сравнения, Cheveldayoff выбрал 67 игроков в предыдущих 10 драфтах. Только двое из них – русские.
И Чибриков, и Рашевский – любопытные игроки. Чибриков более смел, ему всего 18, но он потенциальный первый игрок, который вылетел из-за травмы и обычных опасений по поводу его доступности. 21-летний Рашевский стал более утонченным продюсером, и теперь он раскручивает свой чемпионат 13 голами и шестью передачами в 19 играх, что ставит его в лидеры. Его основные моменты стали вирусными по всем социальным сетям, и ясно, что есть огромный атакующий талант.
Как всегда, животрепещущий вопрос – увидим ли мы здесь кого-нибудь из них?
Помимо Бердина, Чебрикова и Рашевского, единственный раз, когда Шевельдаев выбрал россиянина, был в 2014 году, когда они выбрали Павла Красковского в шестом раунде. Он никогда не подписывался с «Джетс» и в настоящее время играет в КХЛ уже девятый сезон. Другими словами, выбор был напрасным.
Помимо Бердина, Чебрикова и Рашевского, Шевельдаев выбрал российского игрока только в 2014 году.
Если бы не непосредственно в НХЛ, многие российские игроки не хотели бы проводить время в АХЛ, чтобы изучать игру в Северной Америке, особенно когда их зарплаты в низшей лиге на 90 процентов ниже. Дома они могут заработать много денег. Самый свежий пример – нападающий Виталий Кравцов, девятый пик 2018 года, который в прошлом году попал в “ Большое яблоко ” после двух сезонов в КХЛ, заработал четыре очка в 20 играх и осенью этого года был понижен в тренировочном лагере, чтобы получить отметку. Больше специй. В ответ он взял свой диск и отправился домой, а не информировал АХЛ Хартфорд.
Однако вы чувствуете, что рост известности Капризова может стать началом новой эры для руководителей НХЛ, решивших, что потенциальная награда стоит риска. Судя по всему, именно так обстоит дело с Cheveldayoff и компанией, учитывая их недавние шаги. Свечников в активном списке, а у Бердина над ним написан будущий вратарь НХЛ, и похоже, что небо – предел с Чибриковым и Рашевским.
Майка Смита, возможно, уже давно нет. Но если авантюра Шевелдаева окупится, русская революция, возможно, вот-вот вернется в Ривер-Сити.
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