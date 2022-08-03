Вулкан извергается недалеко от столицы Исландии в сейсмически горячей точке

Исландское метеорологическое управление сообщило в среду, что вулкан извергся на горе недалеко от столицы Исландии Рейкьявика, через несколько дней после высокой активности землетрясения в регионе.

Изображения и прямые трансляции местных новостных агентств MBL и RUV показали, что лава и дым поднимаются из трещины в земле на склоне горы Фаградальсфьялл, извержение которой в прошлом году продолжалось шесть месяцев.

В заявлении Департамента гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями говорится, что туристам и жителям следует избегать этого района из-за токсичных газов, хотя непосредственный риск повреждения критически важной инфраструктуры отсутствует.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Международная метеорологическая организация сообщила агентству Рейтер, что был объявлен «красный код», чтобы предотвратить пролет самолетов над местом, несмотря на то, что для наблюдения за ситуацией были отправлены вертолеты.

Представитель агентства сказал, что если подтвердится, что вспышка будет аналогична той, что наблюдалась в прошлом году, предупреждение о полете, вероятно, будет снижено до оранжевого, что указывает на более низкий риск.

«В настоящее время нет перебоев с полетами в Исландию и из Исландии, а международные полеты остаются открытыми», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Полуостров Рейкьянес является вулканической и сейсмической горячей точкой, и вспышка произошла в 25 километрах (15 милях) от Рейкьявика и в 15 километрах от международного аэропорта страны.

В марте прошлого года лавовые фонтаны эффектно извергались в районе трещины высотой от 500 до 750 метров (от 1640 до 2460 футов), продолжаясь до сентября и привлекая к месту происшествия тысячи исландцев и туристов.

В отличие от извержения покрытого льдом вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году, в результате которого было остановлено около 100 000 авиарейсов и вынудили сотни исландцев покинуть свои дома, ожидается, что это извержение не приведет к выбросу большого количества пепла или дыма в атмосферу.

Расположенная между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, среди крупнейших тектонических плит на планете, Исландия часто испытывает землетрясения и имеет высокую вулканическую активность, поскольку две плиты движутся в противоположных направлениях.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительные отчеты Николая Скидсгаарда и Терри Солсвика; Монтаж Тоби Чопры и Лизы Шумейкер

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.