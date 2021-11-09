Вулкан Ла-Пальма, текущие обновления сегодня: извержение, предупреждение о цунами и последние новости | Канарские острова

Эроски и его клиенты пожертвовали 435000 евро
Испанский ритейлер Eroski в прошлом месяце запустил кампанию в своей торговой сети. Для сбора средств для людей, пострадавших от извержения Кумбре Вега. На острове Ла Пальма.
В рамках кампании розничный торговец поощряет потребление канареечных бананов как способ поддержать банановый сектор и население, пострадавшее от этого стихийного бедствия. Она сказала, что будет Пожертвуйте 0,10 евро за килограмм проданных бананов Eroski Natur в его магазинах. Клиенты также могли делать добровольные пожертвования в кассах.
На презентации Алехандро Мартинес Периохоа, директор по вопросам здоровья и устойчивого развития Eroski, сказал: «Немедленное внимание является приоритетом в случаях стихийных бедствий, подобных тому, что мы наблюдаем на Ла-Пальме. От Эроски: Мы будем жертвовать и направлять солидарность наших клиентов через Красный Крест, Которая оказывает помощь и поддержку на острове с самого первого момента, чтобы помочь удовлетворить основные потребности в еде и жилье для пострадавших людей.
«Канарские бананы — один из самых любимых нами продуктов. У каждого свое качество и вкус. В эти трудные для бананового сектора Ла-Пальмы времена мы хотим, чтобы наши клиенты осознавали важность ставок на этот продукт, который имеет большое значение для экономики и бизнеса острова, как никогда ранее.
извержение вулкана серьезно повлияют на фермы и инфраструктуру, Но есть бананы с Ла-Пальмы по-прежнему безопасно, полезно и вкусно. Наше пожертвование от Eroski, которое добавлено к пожертвованиям наших клиентов, позволит нам покрыть основные потребности населения, пострадавшего от вулкана ».
Теперь это подтверждено Собрали 435000 евро. по делу. Молодцы всем !!
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