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Вулкан Сент-Винсента: остров находится в красной тревоге из-за “ неминуемого ” извержения

9 апреля, 2021
Toma Kulikov

Немо сказал, что остров находится в красной тревоге, что означает, что извержение вулкана «неизбежно».

По словам представителя Центра сейсмологических исследований Университета Вест-Индии (UWI-SRC) для CNN, приказы об эвакуации действуют примерно в десятке округов Сент-Винсента, от которых пострадали примерно 6000-7000 человек.

Сент-Винсент – самый большой из островов Сент-Винсент и Гренадины в Карибском бассейне.

По данным UWI-SRC, ученые из обсерватории Белмонт на Сент-Винсенте наблюдали вулканическое сотрясение на острове около 3 часов ночи по местному времени.

За первой группой подземных толчков последовали еще четыре, последняя – один днем, и этот тип сейсмического сигнала обычно связан с движением магмы и жидкостей у поверхности, согласно UWI-SRC.

Паровые облака также можно увидеть из обсерватории в периоды подземных толчков.

Был вулкан Пять извержений вулканов 1718, 1812, 1814, 1902/03 и 1979 – по данным Центра сейсмических исследований.

По данным Департамента национальной безопасности Тринидада и Тобаго, премьер-министр Тринидада и Тобаго Кейт Роули поговорил с Гонсалвесом и предложил помощь.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Ариса заявил в своем Twitter-аккаунте, что Венесуэла отправит гуманитарные грузы и экспертов по рискам.

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