Вулкан Сент-Винсента: остров находится в красной тревоге из-за “ неминуемого ” извержения

Немо сказал, что остров находится в красной тревоге, что означает, что извержение вулкана «неизбежно».

По словам представителя Центра сейсмологических исследований Университета Вест-Индии (UWI-SRC) для CNN, приказы об эвакуации действуют примерно в десятке округов Сент-Винсента, от которых пострадали примерно 6000-7000 человек.

Сент-Винсент – самый большой из островов Сент-Винсент и Гренадины в Карибском бассейне.

По данным UWI-SRC, ученые из обсерватории Белмонт на Сент-Винсенте наблюдали вулканическое сотрясение на острове около 3 часов ночи по местному времени.