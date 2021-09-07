Выборы в Германии: кто такая Анналена Барбок из Партии зеленых?

Бохум, Германия – женщина, которую вы хотите заменить Канцлер Ангела Меркель Она поднялась на сцену в кроссовках и кожаной куртке, а позади нее был стальной каркас заброшенной угольной башни, а перед ней море ожидающих лиц. Во время разминки мужчина с Элвисом Клиффом, завернутым в радужный флаг, спел «Представь».
Анналена Барбок, кандидат на пост канцлера от Партии зеленых, просит немцев сделать именно это. Представьте себе страну, полностью использующую возобновляемые источники энергии. Представьте себе относительно неизвестного и непроверенного 40-летнего человека, который станет их следующим советником. Представить свою вечеринку, которую она никогда раньше не видела Германия, возглавляет правительство после выборов в следующем месяце.
«Эти выборы не только о том, что произойдет в следующие четыре года, это о нашем будущем», – сказала г-жа Бурбок собравшимся, рассказывая свое дело о традиционном угольном районе, который закрыл свою последнюю шахту три года назад.
В этой области она не обязательно настроена враждебно, скорее, она настроена скептически: «нам нужно измениться, чтобы сохранить то, что мы любим и дорожим». «Для перемен требуется смелость, и 26 сентября они поставлены на голосование».
Пока не ясно, каких изменений немцы действительно хотят после 16 лет существования г-жи Меркель. Канцлер стала незаменимой, преодолевая бесчисленные кризисы – финансовые, иммиграционные, популистские и пандемические – и укрепляя лидерство Германии на континенте. Остальные кандидаты Они соревнуются, чтобы увидеть, кто может быть похожей на нее.
Напротив, мисс Бурбок стремится изменить статус-кво. Это заставляет немцев справляться с кризисами, которые г-жа Меркель оставила в значительной степени неконтролируемыми: Обезуглероживание мощного автомобильного сектора; Отучая страну от угля; Переосмысление торговых отношений со стратегическими конкурентами, такими как Китай и Россия.
Это не всегда легкая продажа. В необычно близкой гонке все еще есть внешний шанс, что зеленые догонят две нынешние партии Германии. Но даже если они этого не сделают, в следующем коалиционном правительстве почти нет партий, которые не вошли бы в состав следующего коалиционного правительства. Это делает г-жу Барбок, ее идеи и ее партию ключевыми для будущего Германии.
Но немцы все же узнали ее.
В молодости г-жа Барбок, соревнуясь в прыжках на батуте, стала законодателем в возрасте 32 лет и имеет двух маленьких дочерей. Она ворвалась на национальную политическую арену Германии всего три года назад, когда была избрана одним из двух лидеров Партии зеленых. “Анналина кто?” Я тогда спросил в газете.
Выдвинутая в апреле как первый кандидат от зеленых на пост канцлера, г-жа Барбок ненадолго превзошла своих соперников из доминирующих партий Германии: Армина Лашета, лидера христианских демократов, и Олафа Шольца из левоцентристских социал-демократов. , который сейчас лидирует в гонке.
Но она отступила после того, как неоднократно спотыкалась. Конкуренты обвинили г-жу Бурбок в плагиате после того, как выяснилось, что она не приписала определенные отрывки в недавно опубликованной книге. Неточное обозначение некоторых ее членов привело к тому, что ее резюме наполнились заголовками.
Недавно ей и ее группе не удалось его запечатлеть. Смертельные наводнения, унесшие жизни более 180 человек в западной Германии чтобы оживить ее кампанию, даже несмотря на то, что катастрофа выдвинула изменение климата – главный вопрос для зеленых – на первое место в политической повестке дня.
Надеясь перезапустить свою кампанию, г-жа Барбок, путешествуя в ярко-зеленом двухэтажном автобусе, покрытом солнечными батареями, передает свои дебаты немецким избирателям в 45 городах по всей стране.
Неслучайно его первой остановкой стал промышленный центр Германии, западная земля Северный Рейн-Вестфалия, которая была Сильно пострадал от наводнения Этим летом им управляет г-н Лаше, которого критиковали за неумелое управление катастрофой.
«Изменение климата – это не то, что происходит далеко в других странах, изменение климата с нами здесь и сейчас», – сказала г-жа Бирбок толпе из нескольких сотен студентов, рабочих и молодых родителей со своими детьми в Бохуме.
«Богатые всегда смогут купить торговую точку, но большинство людей не могут», – сказала она. «Вот почему для меня изменение климата и социальная справедливость – две стороны одной медали».
Покинув сцену со своим микрофоном, г-жа Бурбок смешалась с аудиторией и ответила на любой диапазон тем – управление школами во время пандемии и кибербезопасность – и извинилась за свои ранние ошибки.
«Да, мы сделали ошибки, – сказала она, – и я расстроена собой». «Но я знаю, куда хочу пойти».
Если есть что-то, что отличает г-жу Бурбок от ее конкурентов, так это ее относительная открытость и юношеская уверенность в сочетании со смелым видением. Это следующее поколение Партии зеленых, прошедшее долгий путь с момента своего основания как радикальная «антипартийная» партия четыре десятилетия назад.
В те дни целью было противостояние, а не осуждение.
По мнению г-жи Бурбок, «суждение радикально».
Эволюция ее партии от маргинального протестного движения до серьезного конкурента за власть во многом отражает ее автобиографию.
Родилась в 1980 году, ей столько же лет, сколько и ее партии. Когда она была маленькой девочкой, родители брали ее на протесты против НАТО. К тому времени, когда она присоединилась к Зеленым в качестве студентки в 2005 году, партия завершила свой первый срок в правительстве в качестве младшего партнера Социал-демократической партии.
До сих пор многие избиратели стали рассматривать Партию зеленых как партию, которая созрела, оставаясь верной своим принципам. Он сторонник окружающей среды, проевропейский и непримиримый к иммиграции.
Г-жа Барбок предлагает тратить 50 миллиардов евро, около 59 миллиардов долларов, на зеленые инвестиции каждый год в течение десяти лет, чтобы профинансировать переход Германии к углеродно-нейтральной экономике – и оплачивать это, отменив строгое правило сбалансированного бюджета страны.
Это повысит налоги для лиц с высокими доходами и установит тарифы на импорт, не связанный с выбросами углерода. Он предусматривает солнечные батареи на каждой крыше, производство электромобилей мирового класса, более высокую минимальную заработную плату и поддержку климата для людей с низкими доходами. Он хочет сотрудничать с США, чтобы противостоять Китаю и России.
Он также привержен растущему разнообразию Германии – единственного кандидата, который высказался о моральной ответственности страны за принятие некоторых афганских беженцев, помимо тех, кто помогал западным силам.
Стремление г-жи Барбок нарушить табу дома и за рубежом – и ее рост в качестве серьезного соперника статус-кво – привлекают внимание избирателей по мере приближения выборов.
Это также сделало его целью кампаний дезинформации в Интернете со стороны ультраправых и других. Было распространено фальшивое фото обнаженной женщины с подписью: «Мне нужны были деньги». Поддельные цитаты заставляют ее сказать, что она хочет запретить всем домашним животным, чтобы уменьшить свой углеродный след.
Враги миссис Бурбок в основных консервативных СМИ тоже не сдержались, пользуясь каждым споткнувшимся ею.
Многие, кто слышал ее выступление в Бохуме недавно, сказали, что были впечатлены ее уверенной манерой (она говорила без записок) и ее готовностью общаться с избирателями перед вращающимися камерами.
«Я сосредоточилась на проблемах, а не на эмоциях», – сказала Катарина Мунк, учительница на пенсии. «Она выглядит очень сильной».
Других беспокоил ее молодой возраст и отсутствие опыта.
“Что вы сделали, чтобы баллотироваться на пост канцлера?” – сказал 29-летний Фрэнк Нойер, сотрудник отдела продаж, у которого была остановка по пути на работу. «Я имею в виду, это как быть выдвинутым на пост канцлера».
Политические обозреватели говорят, что нападения на г-жу Барбок были непропорциональными и раскрывают более глубокий феномен. Несмотря на существование канцлера по делам женщин в течение почти двух десятилетий, женщины по-прежнему сталкиваются с более жесткой проверкой, а иногда и с явной гендерной дискриминацией в политике Германии.
«Мое назначение вызывает поляризацию, о которой многие женщины моего возраста даже не догадывались», – сказала г-жа Барбок. Она сидит в блестящей деревянной хижине на верхнем этаже автобуса, который она возила между станциями.
«В некотором смысле то, что я испытала, похоже на то, что произошло в Соединенных Штатах, когда бежала Хиллари Клинтон», – добавила она. «Я за обновление, другие за статус-кво, и, конечно, те, кто заинтересован в статус-кво, рассматривают мою кандидатуру как объявление войны».
Когда Меркель баллотировалась на пост в 2005 году в возрасте 51 года, ее обычно называли «девушкой» канцлера Гельмута Коля, получая не только бесконечные комментарии по поводу ее стрижки, но и постоянные вопросы о ее способностях и готовности к работе. Даже союзники в ее партии отвергли ее как временного лидера в то время.
Мисс Бурбок отвечает на такие вызовы не для того, чтобы скрыть свою молодость или материнство, а для того, чтобы преклоняться перед ними.
«Это зависит от меня как матери, от нас как общества, это зависит от нас, взрослых, которые должны быть готовы к вопросам наших детей: действовала ли я?» Она сказала. «Сделали ли мы все, чтобы сохранить климат, а вместе с ним и свободу наших детей?»
Кристофер Ф. Швиц Участвовал в репортажах из Берлина.