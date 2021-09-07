Выборы в Германии: кто такая Анналена Барбок из Партии зеленых?

В молодости г-жа Барбок, соревнуясь в прыжках на батуте, стала законодателем в возрасте 32 лет и имеет двух маленьких дочерей. Она ворвалась на национальную политическую арену Германии всего три года назад, когда была избрана одним из двух лидеров Партии зеленых. “Анналина кто?” Я тогда спросил в газете.

Выдвинутая в апреле как первый кандидат от зеленых на пост канцлера, г-жа Барбок ненадолго превзошла своих соперников из доминирующих партий Германии: Армина Лашета, лидера христианских демократов, и Олафа Шольца из левоцентристских социал-демократов. , который сейчас лидирует в гонке.

Но она отступила после того, как неоднократно спотыкалась. Конкуренты обвинили г-жу Бурбок в плагиате после того, как выяснилось, что она не приписала определенные отрывки в недавно опубликованной книге. Неточное обозначение некоторых ее членов привело к тому, что ее резюме наполнились заголовками.

Недавно ей и ее группе не удалось его запечатлеть. Смертельные наводнения, унесшие жизни более 180 человек в западной Германии чтобы оживить ее кампанию, даже несмотря на то, что катастрофа выдвинула изменение климата – главный вопрос для зеленых – на первое место в политической повестке дня.

Надеясь перезапустить свою кампанию, г-жа Барбок, путешествуя в ярко-зеленом двухэтажном автобусе, покрытом солнечными батареями, передает свои дебаты немецким избирателям в 45 городах по всей стране.