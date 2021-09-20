Выборы в России: правящая партия России готова сохранить большинство на парламентских выборах на фоне обвинений в фальсификации результатов голосования

Голосование Подошел к концу Поздно вечером в воскресенье в России люди по всей стране проголосовали за депутатов Государственной Думы – нижней палаты российского парламента – и нескольких региональных и муниципальных руководителей.

Опрос, проведенный INSOMAR и цитируемый РИА Новости, предсказывает, что «Единая Россия», поддерживающая президента Владимира Путина, наберет 45,2% голосов. Если это отразится в официальных результатах, «Единая Россия» может получить более слабый результат, чем на предыдущих парламентских выборах, когда партия наберет более 54% голосов.

По данным РИА Новости, Центральная избирательная комиссия России «Единая Россия» получила 49,63% голосов, при этом подсчитано 95,06% голосов. Первоначальные результаты поставили Коммунистическую партию на второе место с 19,2%, за ней следуют Националистическая Либерально-демократическая партия России и Партия Справедливой России с 7% (7,48% и 7,43% соответственно). Все три партии в целом поддерживают Кремль по ключевым вопросам.

Члены оппозиции и независимые наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу фальсификации результатов голосования на трехдневных парламентских выборах. В воскресенье представители избирательных комиссий заявили, что отменили некоторые голоса.