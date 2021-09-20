Выборы в России: правящая партия России готова сохранить большинство на парламентских выборах на фоне обвинений в фальсификации результатов голосования

Опрос, проведенный INSOMAR и цитируемый РИА Новости, предсказывает, что «Единая Россия», поддерживающая президента Владимира Путина, наберет 45,2% голосов. Если это отразится в официальных результатах, «Единая Россия» может получить более слабый результат, чем на предыдущих парламентских выборах, когда партия наберет более 54% голосов.
По данным РИА Новости, Центральная избирательная комиссия России «Единая Россия» получила 49,63% голосов, при этом подсчитано 95,06% голосов. Первоначальные результаты поставили Коммунистическую партию на второе место с 19,2%, за ней следуют Националистическая Либерально-демократическая партия России и Партия Справедливой России с 7% (7,48% и 7,43% соответственно). Все три партии в целом поддерживают Кремль по ключевым вопросам.
Члены оппозиции и независимые наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу фальсификации результатов голосования на трехдневных парламентских выборах. В воскресенье представители избирательных комиссий заявили, что отменили некоторые голоса.
Элла Пампилова, глава Центральной избирательной комиссии России, отказалась от того, что она назвала «преувеличением», когда официальные лица подсчитали в общей сложности 12 заполнений бюллетеней по стране в восьми округах.
Но видео, которые широко распространяются в социальных сетях, указывают на то, что проблема была слишком распространенной. Некоторые показали, что люди голосуют на нескольких избирательных участках; Другие показали, как чиновники и избиратели запихивают в урны несколько урн для голосования. В клипе с камер видеонаблюдения из-за российского флага показалась рука, когда женщина пыталась защитить ящик, неоднократно запихивая внутрь бумаги.
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