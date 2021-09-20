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Выборы в России: правящая партия России готова сохранить большинство на парламентских выборах на фоне обвинений в фальсификации результатов голосования

20 сентября, 2021
Vsevolod Egorov
Голосование Подошел к концу Поздно вечером в воскресенье в России люди по всей стране проголосовали за депутатов Государственной Думы – нижней палаты российского парламента – и нескольких региональных и муниципальных руководителей.

Опрос, проведенный INSOMAR и цитируемый РИА Новости, предсказывает, что «Единая Россия», поддерживающая президента Владимира Путина, наберет 45,2% голосов. Если это отразится в официальных результатах, «Единая Россия» может получить более слабый результат, чем на предыдущих парламентских выборах, когда партия наберет более 54% голосов.

По данным РИА Новости, Центральная избирательная комиссия России «Единая Россия» получила 49,63% голосов, при этом подсчитано 95,06% голосов. Первоначальные результаты поставили Коммунистическую партию на второе место с 19,2%, за ней следуют Националистическая Либерально-демократическая партия России и Партия Справедливой России с 7% (7,48% и 7,43% соответственно). Все три партии в целом поддерживают Кремль по ключевым вопросам.

Члены оппозиции и независимые наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу фальсификации результатов голосования на трехдневных парламентских выборах. В воскресенье представители избирательных комиссий заявили, что отменили некоторые голоса.

Элла Пампилова, глава Центральной избирательной комиссии России, отказалась от того, что она назвала «преувеличением», когда официальные лица подсчитали в общей сложности 12 заполнений бюллетеней по стране в восьми округах.

Но видео, которые широко распространяются в социальных сетях, указывают на то, что проблема была слишком распространенной. Некоторые показали, что люди голосуют на нескольких избирательных участках; Другие показали, как чиновники и избиратели запихивают в урны несколько урн для голосования. В клипе с камер видеонаблюдения из-за российского флага показалась рука, когда женщина пыталась защитить ящик, неоднократно запихивая внутрь бумаги.

Выборы подверглись критике со стороны членов политической оппозиции страны, которые обвинили российских чиновников во вмешательстве в их кандидатуру, что также отверг Памфилло, заявив, что выборы представляют «полный политический и социальный спектр» страны.
Однако когда-то значительного присутствия на политическом ландшафте России в этом году не наблюдалось. В апреле российские власти объявили вне закона политическое движение ключевого критика Кремля Алексея Навального, назвав его «экстремистским» и лишив его права участвовать в выборах.
Ранее в этом году Навальный был заключен в тюрьму после того, как московский суд постановил, что он нарушил условия условно-досрочного освобождения по делу 2014 года.
Ранее в этом месяце кандидат от либерального “Яблока” Борис Вишневский заявил, что в Санкт-Петербурге против него выступают два соперника. Принятие его имени отразило его внешность В попытке запутать избирателей.
В июле, Коммерческая газета Среди кандидатов, баллотирующихся на выборах, было обнаружено более 20 пар кандидатов с одинаковыми или одинаковыми фамилиями. Памфилова, глава избирательной комиссии, заявила, что не было никаких юридических механизмов для отклонения кандидатов, но что назначение дуэтов некоторыми партиями было «грязной технологией, направленной на обман и введение избирателей в заблуждение». По данным ТАСС.

Об этом сообщила корреспондент CNN Ольга Павлова.

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