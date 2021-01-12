Выбор ЦРУ Уильяма Бернса свидетельствует о переходе к дипломатии шпионских агентств страны

ВАШИНГТОН. Летом 2010 года администрация Обамы столкнулась с острой проблемой, которую необходимо было решить.

ФБР было на грани того, чтобы наконец арестовать 10 членов тайной сети «нелегалов», русских спящих агентов, которые десятилетиями были погружены в американское общество, но высшие должностные лица хотели спасти продолжающиеся дипломатические усилия администрации по восстановлению связей с Москвой. Белый дом был обеспокоен тем, что аресты подорвут помощь Москвы в посадке Тегерана за стол переговоров и ее сотрудничество по другим важным международным вопросам.

В центре этих сложных дискуссий Дэвид Крис, тогдашний глава Департамента национальной безопасности Министерства юстиции, вспоминает посла Уильяма Бернса, которого избранный президент Джо Байден назначил главой ЦРУ.

Бернс, который тогда был заместителем госсекретаря по политическим вопросам, звонил Крису через защищенную видеоконференцию почти ежедневно, пока дело рассматривалось, и пара проводила бесчисленные часы, играя в «шестимерные шахматы», – сказал Крис, основатель консалтинговой фирмы Culber Partners. Yahoo News во время телефонного интервью.

«Билл смог увидеть всю сложность вопроса в целом, а не просто взглянуть на него через призму дипломатии. Он очень умен, очень вдумчив и у него достаточно широкий кругозор для решения самых сложных проблем национальной безопасности», – сказал Крис.

Хотя полная перезагрузка с русскими в значительной степени провалилась, опыт Бернса как профессионального дипломата, включая множество случаев, когда его работа пересекалась с миром разведки, от проблемы нелегальных русских до переговоров по ядерной сделке с Ираном, уникальным образом подготовил его к руководству. ЦРУ Байден сообщили Yahoo News его бывшие коллеги.

Кандидат на пост директора ЦРУ Уильям Бернс. (Мэтью Буш / Bloomberg через Getty Images)

Байден объявил о своем решении назначить Бернса в понедельник утром после нескольких месяцев дискуссий о том, кто лучше всего возглавит ЦРУ. Эксперты по национальной безопасности говорят, что Бернс, который не был связан с жестоким наследием агентства после 9/11 задержаний и пыток, и имеет глубокий дипломатический опыт в Вашингтоне и за его пределами, был диким выбором. Но это также своего рода неожиданность, которая хорошо сочетается с обязательством Байдена восстановить Соединенные Штаты на мировой арене в качестве надежного союзника после многих лет хаоса при президенте Трампе.

История продолжается

Бернс, 64-летний директор Фонда Карнеги за международный мир, много писал и говорил о важности союзников США в борьбе с глобальными угрозами, которые, по его словам, усугубил президент Трамп. «Наш самый большой актив … – это наша способность полагаться на союзы. Это то, что отличает нас от более объединенных держав, таких как Китай или Россия сегодня». Он сказал Во время круглого стола, посвященного внешней политике в постпандемическом мире, организованного Axios в сентябре.

Бывшие главные кандидаты Байдена на эту должность, в том числе бывший директор ЦРУ и давний воин ЦРУ Майкл Моррелл, бывший Цезарь, наложивший санкции на Обаму, и заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, быстро поздравили Бернса с работой в Twitter. . Я знаю Билла Бернса десятилетиями, Книги Морелла. «Я в восторге от него и агентства … Это гарантирует, что он руководит вопросами, глубоко уважает интеллект и заботится о людях».

«Белл обладает идеальным сочетанием опыта, знаний и мудрости, чтобы возглавить великих мужчин и женщин ЦРУ», – говорит Коэн. Написал.

Байден охарактеризовал Бернса как «образцового дипломата с многолетним опытом работы на мировой арене, который обеспечивает безопасность нашего народа и нашей страны» в заявлении, опубликованном на сайте Transformation Site. «Он разделяет со мной мою глубокую веру в то, что разведка должна быть аполитичной и что эксперты в области разведки, преданные служению нашей стране, заслуживают нашей признательности и уважения».

Бернс, проработавший 33 года на дипломатической службе США, а также на должностях в пяти департаментах национальной безопасности, в случае подтверждения станет первым профессиональным дипломатом, занявшим должность директора ЦРУ, несмотря на несколько бывших директоров ЦРУ, включая Джорджа. Буш и Леон Панетта. Когда их назначили руководить агентством, у них не было или почти не было опыта работы с разведкой или ЦРУ.

Президент Египта Хосни Мубарак встречается с помощником госсекретаря США по Ближнему Востоку Уильямом Бернсом в Каире, 24 марта 2004 г. (AFP через Getty Images)

Он сказал, что Бернс впервые вдохновился карьерой на дипломатической службе в средней школе, когда отец его друга был послом в Египте, что дало ему возможность посетить Каир. В интервью в июне 2019 г..

Бернс, отец которого был профессиональным армейским офицером, сдал экзамен на дипломатическую службу через несколько дней после того, как его будущие коллеги были взяты в заложники в Тегеране в ноябре 1979 года. Он присоединился к дипломатическому корпусу в 1982 году и работал в различных местах, включая Амман, Иордания, где позже был назначен послом. Между 1998 и 2001 гг.

Публикации Бернса, от Москвы до Аммана, ставят его в трудное положение, важное для национальной безопасности. И он встречался с президентом России Владимиром Путиным, когда Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Спустя годы, в 2005 году, Бернс вручил Путину верительные грамоты в качестве посла США в России. Его должность в Москве была там, где Бернс впервые встретился с Бараком Обамой, в то время младшим сенатором от Иллинойса. Действующие и бывшие сотрудники разведки рассказали Yahoo News, что Бернс пользовался большим уважением в Москве, когда был послом, ответственным за проверку деятельности агентства в стране. «Он был потрясающим партнером», – вспоминает один чиновник.

Хотя Бернс не ветеран профессиональной разведки и не погружен в изоляционистскую культуру, которую представляет ЦРУ, на протяжении десятилетий он был потребителем и получателем разведданных высокого уровня – информации, которую он использовал для общения с высокопоставленными иностранными лидерами.

Бернс также много беседовал с бывшим ливийским правителем Муаммаром Каддафи после взрыва в Локерби рейса 103 авиакомпании Pan Am, часто в палатке в пустыне в 3 часа ночи, вспоминает Бернс. Позже он оказался посреди переговоров, чтобы убедить Каддафи отказаться от своего химического и ядерного оружия. В своей книге 2019 года The Back Channel Бернс написал о том, как Иорданское разведывательное управление стало важным союзником на Ближнем Востоке, отношения, которые остаются жизненно важными для Соединенных Штатов сегодня.

«За свою долгую карьеру Бернс, казалось, перепрыгнул между двумя наиболее конфликтными и неспокойными регионами мира, Ближним Востоком и Россией, и поднялся до должности посла в каждом из них. Немногие области проверяют на прочность кого-либо, подобных этим двум». Написал Гэри Грабо, бывший посол США в Омане, который также работал в Саудовской Аравии и Ираке, пишет в статье для блога национальной безопасности «The Cipher Brief».

Президент России Владимир Путин (на первом плане слева) встречается с послом США Уильямом Бернсом в 2008 году (Александр Земляниченко / Пул через Reuters)

Бернс, которого повысили до должности заместителя госсекретаря, приобрел значительный опыт в Вашингтоне. Он сидел за своим столом в Государственном департаменте и читал свои ежедневные отчеты разведки 11 сентября 2001 года, когда террористы захватили и разбили коммерческие авиалайнеры в Нью-Йорке, Вашингтоне, округе Колумбия и Пенсильвании. Он также принимал активное участие в предоставлении дипломатических консультаций после терактов, предупреждал о вторжении в Ирак в меморандуме 2003 года на имя госсекретаря Колина Пауэлла, хотя в конечном итоге помог реализовать планы администрации Буша. Это был Бернс Заранее об этом То, что он описал как «неспособность сделать больше для предотвращения войны, в которой нам не нужно было вести».

Бернс был важным игроком в переговорах по ядерной сделке с Ираном или Совместному всеобъемлющему плану действий при президенте Обаме, наряду со своими коллегами из разведки и национальной безопасности. Трамп отказался от сделки в 2018 году. Теперь Бернс, возможно, сможет помочь администрации Байдена вернуться к сделке или после нее.

Посол в отставке Кеннет Ялловиц, служивший в Беларуси и Грузии, сказал, что Бернс на своей новой должности «вынесет президенту Байдену очень здравое суждение, основанное на его дипломатической карьере, включая переговоры с иранцами по СВПД». Яловиц сказал, что Бернс «знает всех иранских игроков», и, хотя они не обязательно «обнимают друг друга», иранцы больше уважают Бернса как собеседника.

Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, который начал свою карьеру в ЦРУ в 1980 году, вспоминал, как его карьера с Бернсом на протяжении многих лет пересекалась с Бернсом, особенно в период правления администрации Обамы.

Бреннан сказал, что в свой первый рабочий день Бернсу нужно будет потратить некоторое время на то, чтобы убедить сотрудников ЦРУ в том, что ЦРУ делало это за последние четыре года правления Трампа.

Бреннан объяснил, что «любые программы тайной работы, проводимые ЦРУ, будут унаследованы администрацией Байдена». Бернс будет нести за них ответственность. Необходимо много слушать и задавать вопросы. Конечно, эти первые несколько месяцев будут для него временем, чтобы подготовиться к скорости и убедиться, что ЦРУ способно поддержать приоритеты президента Байдена в области национальной безопасности ».

Хотя он был новичком в мире интеллекта, его бывшие одноклассники назвали его личность, чувство юмора и способность строить отношения сильным преимуществом. Когда Бернс, известный своими усами, ушел из Государственного департамента в 2014 году, профессиональные сотрудники Государственного департамента носили бумажные усы в его честь, по словам одного из участников.

Затем заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Уильям Бернс (слева) с главой Европейского союза по внешней политике Хавьером Соланой на встрече 2009 года, посвященной ядерным амбициям Ирана. (Доминик Фавр / Поль через Reuters)

«Он упрям, умен, лоялен и подходит к куртке. Он использует и слушает своих подчиненных. Посол в отставке Гарри Томас, который служил в Бангладеш, Филиппинах и Зимбабве, – написал Yahoo News по электронной почте, – он победит скептиков в отношении его профессионализма и готовности слушать».

«Билл всегда был одним из моих самых внимательных коллег в дипломатическом корпусе США и неизменно отличался на любой должности, которую он занимал», – написал в электронном письме посол в отставке Эрл Уэйн, занимавший должности в Афганистане, Аргентине и Мексике.

Бретт Бруин, бывший дипломат, основавший консалтинговую фирму Global Situation Room, сказал Yahoo News, что единственная проблема, с которой может столкнуться Бернс, – это стирание дипломатических линий шпионажем.

Тем не менее Брюин, высоко оценивший послужной список Бернса, предупредил, что решение о назначении высокопоставленного бывшего дипломата руководителем ЦРУ может «использоваться Россией, Китаем и другими противниками», которые часто пытаются утверждать, что все дипломаты, находящиеся за границей, являются секретными шпионами.

«Когда у вас есть один из самых известных дипломатов, возглавляющий нашу разведывательную службу, создается впечатление, что они взаимозаменяемы», – сказал он, и этого впечатления Foggy Bottom старается избежать.

Однако бывшие офицеры ЦРУ отклонили эти опасения.

Марк Полимропулос, недавно вышедший на пенсию старший офицер по операциям, охарактеризовал Бернса как «гиганта мира внешней политики», который «пользуется большим уважением за рубежом» и понимает разведывательное сообщество.

«Ему сразу же доверяют», – сказал Джон Сивер, бывший офицер ЦРУ, который работал в Москве, а также в других местах. Он сказал: «Он успокоит союзников и будет сильным игроком в команде».

Север сказал, что выбор Байденом высокопоставленного дипломата также указывает на то, что Байден «ценит ЦРУ и считает его ключевым игроком в своей стратегии внешней и национальной безопасности».

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