Вызов четырех лучших российских клубов по версии УЕФА — NBC Chicago

Четыре ведущих футбольных клуба России заявили в пятницу, что они подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд против запрета на участие в еврокубках в следующем сезоне из-за вторжения России в Украину.

«Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Сочи» и ЦСКА (Москва) получат право на участие в мужских еврокубках в зависимости от их текущего положения в лиге. Они заявили, что просили рассмотреть дело в срочном порядке. Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 14 июня.

«Действия против российских клубов основаны исключительно на национальной принадлежности, противоречат спортивным принципам и носят дискриминационный характер, поскольку футбол больше не доступен для всех», — говорится в заявлении «Сочи».

«Мы искренне надеемся, что решение Спортивного арбитражного суда будет соответствовать ценностям спорта, определенным УЕФА в рамках своей деятельности, и духу соревнования в футболе».

Новое дело объединяет судебные иски, поданные российскими командами и федерациями в различных видах спорта.

УЕФА запретил российским клубам участвовать в своих соревнованиях в рамках пакета санкций, объявленного 2 мая, который также исключил женскую сборную России из чемпионата Европы этого года и квалификации на чемпионат мира 2023. ФИФА также исключила мужскую сборную из чемпионата мира этого года. Отборочные матчи Кубка после того, как их соперники пообещали бойкотировать матчи.

Исключение четырех клубов окажет огромное влияние на команды по всей Европе в сложной системе жеребьевки УЕФА, основанной на национальном рейтинге в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Европы.

Согласно обновленному списку УЕФА, место «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов достается «Селтику» в качестве чемпиона Шотландии.