Выиграв войну в Сирии, Асад погряз в экономических проблемах

Большинство сирийцев теперь посвящают свои дни поиску топлива, чтобы готовить и обогревать свои дома, и стоять в длинных очередях за лавашем. Отключение электричества происходит постоянно, и некоторые районы получают электричество только на несколько часов в день, чего едва хватает людям, чтобы зарядить свои мобильные телефоны.

Отчаявшиеся женщины были вынуждены продавать свои волосы, чтобы прокормить свои семьи.

«Мне пришлось продать свои волосы или свое тело», – сказала недавно мать троих детей в парикмахерской недалеко от Дамаска на условиях анонимности, как и другие опрошенные для этой статьи, опасаясь ареста.

Она сказала, что ее муж, плотник, болен и работает с перерывами, и ей нужно топить мазут для дома и зимние пальто для ее детей.

На 55 долларов за волосы, которые пойдут на изготовление париков, она купила два галлона топочного мазута, одежду для своих детей и жареного цыпленка – впервые за три месяца ее семья попробовала ее.

После этого она два дня плакала от стыда.

Снижение курса валюты означает, что врачи теперь зарабатывают менее 50 долларов в месяц. Глава Синдиката врачей недавно сказал, что многие люди едут за границу в поисках работы, в Судан и Сомали, среди тех редких стран, которые позволяют легко въехать сирийцам, но ни у одной из них нет сильной экономики. Другие профессионалы зарабатывают намного меньше.

«Люди – это прежде всего люди, пища и топливо», – сказал музыкант из Дамаска. «Все чрезвычайно дорого, люди боятся открывать рот».

Причины многочисленны и совпадают: широко распространенный ущерб и перемещение населения в результате войны; Обширные санкции Запада против правительства Асада и его партнеров. Обрушение банка в соседнем Ливане, где богатые сирийцы хранили свои деньги. И закрытия для борьбы с вирусом короны.