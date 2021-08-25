Выпускница Кэтлин Хохол 80 стала первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк.

Кэтлин (Кэти) Хоххол, 80 лет, заместитель губернатора штата Нью-Йорк, выпускница Колледжа искусств и наук Сиракузского университета и Школы гражданства и связей с общественностью Максвелла, стала 57-й и первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк.

Хохол, бывшая женщина-конгрессмен США, представлявшая 26-й избирательный округ Нью-Йорка на западе Нью-Йорка с 2011 по 2013 год, занимала должность заместителя губернатора с 2015 года. На момент назначения ее заместителем губернатора она возглавляла отдел по связям с правительством и стратегии в M&T Bank.

Ранее она работала практикующим юристом, членом городского совета Гамбурга (1994-2007), клерком округа (2003-2007) и клерком (2007-11) в округе Эри на западе Нью-Йорка. Ранее в своей карьере она была помощником по законодательным вопросам конгрессмена Джона Лаваллеса и сенатора Дэниела Патрика Мойнихана (штат Нью-Йорк), профессора университета в школе Максвелла, и сыграла важную роль в разработке законодательства о реформе финансирования избирательных кампаний, иммиграционной реформе и борьбе с наркотиками. злоупотреблять.

В качестве заместителя губернатора Хочул был спикером сената штата Нью-Йорк и заместителем представителя штата по связи с федеральными представителями штата Нью-Йорк в Вашингтоне, округ Колумбия. Десять региональных советов по экономическому развитию штата, Совет штата по инвестициям в рабочую силу и Совет по избирательному праву женщин председательствовали на праздновании столетия. Комитет и целевая группа по злоупотреблению героином и опиоидами штата Нью-Йорк.

Она также возглавила кампанию штата «Хватит, хватит» по борьбе с сексуальным насилием в университетских городках. Хочул участвовал в обсуждении за круглым столом вопросов сексуального насилия и насилия в отношениях в Сиракузском университете в апреле 2015 года.

Хочул поговорил с бывшими студентами в рамках программы «Ветераны и женщины, которые стимулируют предпринимательство» (V-WISE), а также со студентами-предпринимателями и помог отметить открытие новых лабораторий в SyracuseCoE.

Хочул приехал в Сиракузский университет в 1976 году, чтобы изучать политологию. Здесь она прошла курсы политологии, включая современную американскую политику, российскую политику и конституционное право. Она также принимала участие в дискуссиях, оттачивала свои навыки публичных выступлений и участвовала в студенческом самоуправлении.

Она получила степень бакалавра политических наук в Сиракузах в 1980 году и степень доктора права в Католическом университете.