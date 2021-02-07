Высокопоставленный дипломат Евросоюза обвиняется в попадании в ловушку российской пропаганды | Голос Америки

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Хосеп Боррелл подвергся критике в субботу за свой визит в Москву, который несколько стран-членов ЕС призвали его отменить из опасений, что Кремль будет манипулировать трехдневной поездкой в ​​свою пользу.

Его критики, включая бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофштадта, а также западных дипломатов, говорят, что их худшие опасения были реализованы во время совместной пресс-конференции Боррела в пятницу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Буквально за несколько минут до пресс-конференции кремлевские чиновники объявили о своем решении выслать трех дипломатов Европейского Союза – из Германии, Польши и Швеции – за якобы участие в несанкционированных митингах 23 января в поддержку Алексея Навального. оскорбление Боррелла.

Борель, приехавший в Москву по своей инициативе во время первой поездки такого рода на высоком уровне в Европейский Союз за четыре года, сейчас подвергается критике.

«Пресс-конференция после их переговоров в пятницу стала уроком высокомерия и неудач», – пишет Кристиан Трипп, глава восточноевропейской службы Deutsche Welle. в. суббота. «Иногда Боррелл появлялся как осажденный и неподготовленный студент. Лавров известен тем, что не уступает своим партнерам по переговорам ни пяди, но на этот раз ему даже удалось лишить Боррелла его политического достоинства».

В преддверии пятничной пресс-конференции Боррелл, бывший министр иностранных дел Испании, предупредил своих российских коллег, что обращение с Навальным ухудшило отношения между Европейским союзом и Россией, и повторил требования ЕС об освобождении Навального.

Но это сообщение было подорвано, когда Борель сказал Лаврову, что ни одно государство-член Европейского Союза не предлагало в настоящее время дополнительных санкций против России, что, по мнению других официальных лиц ЕС, неточно.

Визит Бореля, который был запланирован перед началом морских демонстраций в более чем 100 городах по всей России, расколол страны-члены Европейского Союза. Некоторые настаивали на том, чтобы Брюссель отменил поездку, опасаясь, что она была неудачно рассчитана и что это разоблачит бессилие Европейского Союза.

Страны Балтии вместе с Польшей и Румынией вместо этого призвали ввести новый набор санкций в отношении России. Они опасались, что диалог с Кремлем по вопросу Навального на данном этапе будет отчаянным усилием, которое подорвет доверие к ЕС.

А другие страны, такие как Германия и Франция, похоже, поддерживают прямое дипломатическое взаимодействие, рассматривая это как возможность для Боррелла выразить свое мнение. Европейский союз поддерживает права человека.

25 января министры иностранных дел Евросоюза проголосовали за отсрочку любых новых санкций в связи с арестом Навального, несмотря на принятие ими в начале декабря более жесткого политического режима.

Боррелл также должен прояснить, что он и Европейский Союз рассматривают нападения на Навального и жестокое подавление публичных протестов как верхушку айсберга сознательных и настойчивых усилий России по заглушению голосов демократов с помощью все более ограничительных законов и политически мотивированных судебных преследований, “, – написал Филип Дам, директор по защите интересов Европейского Союза Хьюман Райтс Вотч: Среда.

Навальный был арестован по возвращении в Москву в январе за нарушение условий условного освобождения, которые, по словам его сторонников, являются ложным обвинением, после того, как он выздоровел в Германии после почти смертельного отравления, в котором он обвиняет Кремль.

Его арест спровоцировал крупнейшие антикремлевские протесты в России с 2011 года, и по данным наблюдателей за соблюдением прав человека, полиция арестовала более 10 000 его сторонников на фоне обвинений в жестокости полиции.

Пора бросить?

Боррелл также подверг критике за то, что молчал, когда Лавров назвал Европейский Союз «ненадежным партнером» и обвинил европейских лидеров во лжи о Навальном, отвергнув вывод Запада, подтвержденный лабораториями Германии, Франции и Швеции, а также ОЗХО. отравлен военным нервно-паралитическим веществом Советские времена.

«Это просто ужасно», – написал Верхофштадт в Twitter и раскритиковал Боррелла за неподготовленность. «Россия не только обманывает Евросоюз, но и позволяет этому случиться».

«Борреллу не следовало просто ехать в Москву без сообщения, в котором говорилось о силе Европейского Союза и санкционировались санкции в его поддержку», – написал Верхофштадт в Twitter.

Боррелла также критиковали за то, что он не выразил более решительный протест против недавнего решения Кремля выслать троицу дипломатов Европейского Союза.

«Боррелл должен подумать об отставке», – депутат ЕС Раса Юкневичини, бывший министр обороны Литвы, осудила общее содержание послания Боррелла о том, что ЕС и Россия «могут сотрудничать, несмотря на недоразумение».

На пресс-конференции в пятницу, засыпанной вопросами о визите, представители Европейской комиссии представили несколько деталей, в основном защищая усилия Боррелла по укреплению диалога с Москвой, одновременно подтверждая поддержку ЕС освобождения Навального.

Официальные лица США публично не критиковали дипломата ЕС, но некоторые в частном порядке заявили «Голосу Америки», что у них были серьезные опасения перед отъездом в Москву и что Кремль превратил это в очень решительную ловушку.

‘Неуклюжий визит’

Бывшие западные дипломаты не проявляли милосердия и присоединились к хору отказников в субботу.

«Боррелл пристыдил себя сегодня своим неуклюжим визитом в Москву», – написал в Twitter бывший британский дипломат Дэвид Кларк. Кларк добавил: «Европейский союз говорит о достижении« стратегической автономии », но сначала ему необходимо достичь стратегической зрелости. Европейский союз остается слабым и наивным в своих отношениях с [Russian President Vladimir] Вставь это. “

«Европейский Союз и Россия разделены еще дальше, чем когда-либо», – написал в Twitter директор Московского исследовательского центра Карнеги Дмитрий Тренин. «Санкции ЕС не работают, и его критика сейчас отвергается … Пространство, которое существует только для отношений, основанных на сделках и интересах. Требуется: фундаментальная переоценка».

Забрать у #Я Визит главы внешнеполитического ведомства Хосепа Боррелла в Москву: 1) Европейский Союз и Россия еще дальше друг от друга, чем когда-либо; 2) Санкции ЕС не работают, их критика сейчас отвергается, в лицо общественности; 3) Пространство доступно только для сделок и интересов – требуется: базовая переоценка. Дмитрий Тренин (DmitriTrenin) 6 февраля 2021 г.

В то время как сторонники Навального выражали свое недовольство Борреллом, он встретился с представителями гражданского общества, которые написали в твиттере: «Он остается активным, несмотря на сужение пространства для независимых голосов в России».

Боррелл также сказал, что его просьбы о встрече с Навальным были отклонены, несмотря на то, что европейские дипломаты связывались с адвокатом Навального на протяжении всей поездки.

Сторонники демократии говорят, что Кремль поспешил продать визит Боррелла в пропагандистских целях и дискредитировать Навального. Во время пятничной пресс-конференции Боррелл также высоко оценил разработку Россией спутника Sputnik V.

«Я просто взял слово, чтобы поздравить Россию с этим успехом», – сказал Боррелл о вакцине, которая еще не получила научного одобрения в Европе. «Это хорошие новости для всего человечества».

Вскоре после этого Министерство иностранных дел России опубликовало видео, начавшееся с клипа Навального в прошлом году, критикующего российские власти за преждевременное объявление Спутника V до полного тестирования, с клипом, а затем вырезал клип, в котором Боррелл хвалит Россию за разработку Спутника V.

Боррелл снова выступил в защиту своего неоднозначного визита рано утром в субботу.

В подготовленном заявлении он сказал: «Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для разрядки кризисов или событий, но и для прямого обмена мнениями и передачи твердых и откровенных посланий, особенно когда отношения далеки от удовлетворительных».

Официальные лица ЕС выступили с заявлением, в котором говорилось, что министры иностранных дел обсудят «дальнейшие возможные меры» в отношении России, когда они снова встретятся в Брюсселе 22 февраля.