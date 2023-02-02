Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев воспользовался Telegram, чтобы поблагодарить хакеров, которые разработали программное обеспечение для доступа к «дорогим интеллектуальным продуктам», принадлежащим врагам России. В будущем все, от фильмов до промышленных программ, будет пиратским, сказал Медведев. Остается только принять правила.

Российское вторжение в Украину вкупе с ответными мерами и опасным балансированием на грани войны грозит дестабилизацией всей планеты.

Когда в прошлом году широкая коалиция стран ввела санкции против России, целью было ограничить способность Путина вести войну, не прибегая к ней самой.

Санкции были разработаны якобы для того, чтобы ограничить военный потенциал и наказать российскую элиту. Вероятность того, что они дадут результаты в одночасье или будут достаточно точными, чтобы избежать побочного ущерба, как никогда высока, о чем теперь слишком хорошо осведомлены компании, занимающиеся развлечениями и программным обеспечением.

IP, больше конфликта

До сих пор сокращение доступа к различным видам лицензированной интеллектуальной собственности приводило к в основном неформальной реакции в России. лицо экзистенциальный кризис И нет поддержки со стороны правительства, какие-то элементы запустились в киноиндустрии Показ нелицензионных вестерновНапример.

В отличие от своего союзника Беларуси, который эффективен Недавно узаконенное пиратствороссийское правительство озабочено предложениями ввести Принудительное лицензирование «вражеского» контента Но она столкнулась с противодействием изнутри.

Нынешнее предложение предполагает, что российские кинотеатры будут легально показывать иностранные фильмы без разрешения правообладателей, но за определенную плату. После того, как президент Путин запросил комментарии и мнения, государственное ведомство, отвечающее за экономический рост России, опубликовало свое заявление. Ответ в конце прошлой недели.

«Минэкономразвития России сообщает, что предложения, содержащиеся в обращении о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, не поддерживаются, в том числе потому, что они могут повлечь за собой нарушение международных договоров, участницей которых является Российская Федерация, а также негативные оценки российского законодательства и правоприменительной практики в области защиты имущества и имущественных прав, говорится в документе.

Министерство культуры России заявляет, что предложение требует серьезной доработки, включая гарантии того, что правообладателям будут выплачены деньги, поскольку оно «создает правовую неопределенность». Министерство юстиции соглашается выплатить компенсацию правообладателям, но говорит, что предложения не должны ограничиваться кинотеатрами; Порталам потокового онлайн-вещания также должно быть разрешено показывать нелицензионные фильмы.

Экс-президент России уходит от формальностей

В то время как различные правительственные ведомства пытаются сбалансировать реальность санкций с потребностями населения и верховенством закона, вчера бывший президент Дмитрий Медведев проигнорировал законодательный процесс, представив несанкционированное использование «вражеской» интеллектуальной собственности просто как ответную реакцию России. к западным санкциям.

Враждебным странам не хватает мужества признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Они не работают. Подавляющее большинство промышленных и потребительских товаров заменено нашими, российскими, а недостающие — азиатскими брендами. Работает и параллельный импорт, от которого мы получаем те же западные бренды, а их владельцы ничего не получают», — написал Медведев в Телегаме.

Хотя Медведев не понимает, что закупки западных товаров на сером рынке России по-прежнему приносят доход западным компаниям, его роль как заместителя главы Совета безопасности России заключается в том, чтобы претворять в жизнь решения Путина по национальной безопасности.

Из его заявления следует, что хотя права интеллектуальной собственности могут быть закреплены в законе, законодательные поправки в лучшем случае будут соответствовать реалиям на местах. А если бы спросили Любые Выплаты правообладателям, это было бы много для Медведева.

Признание хакеров, помогающих России

«Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Разваливающаяся Европа держится и теряет деньги. При этом даже Международный валютный фонд прогнозирует экономический рост в России в этом году», — продолжил Медведев в Telegram.

«Осталось только принять правила относительно использования их интеллектуальной собственности. Без каких-либо лицензий и выплаты авторских отчислений. Это, в том числе, будет нашим ответным взысканием за их интеллектуальную собственность», Он сказал Близкий соратник Путина.

Нынешнее предложение касается содержания фильма, но Медведеву этого мало. Он говорит, что использование нелицензионного контента должно охватывать «все», от фильмов до промышленного программного обеспечения — ничто не будет запрещено.

Если использование Медведевым старой французской фразы соответствует действительности, а использование им слова «trollevis» не вызывает противоречия, то Россия, возможно, какое-то время наилучшим образом использовала имеющиеся ресурсы.

«Кстати, спасибо тем, кто разработал различные программы за несанкционированное использование их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Словом, за пиратство в системе персонального наказания, а-ля герр ком а ля герр.

В комментарии, опубликованном в государственных СМИ РиаЗаявление Медведева вызвало недоумение.

«Я этого не понимаю, если второй по безопасности человек в стране благодаря хакерам, почему я до сих пор захожу через VPN через торренты, чтобы скачать следующий фильм?»