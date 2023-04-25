Выступление Министра иностранных дел Люси Фрейзер в Комитете Совета Европы по культуре, науке, образованию и СМИ

Доброе утро всем, я хочу начать с извинений.

Я хотел бы быть с вами для того, что, как я знаю, будет информативным и продуктивным обсуждением, которое приведет к ценному отчету.

И я очень благодарен вашему президенту за ваше любезное приглашение выступить сегодня перед всеми вами и дать мне возможность укрепить позицию правительства Великобритании в отношении участия России и Беларуси в международном спорте.

Я также хотел бы выразить благодарность всем членам Комитета по культуре, науке, образованию и СМИ за вашу блестящую работу в этой области.

Правительство Великобритании было предано народу Украины с первого дня путинского варварского вторжения, и эта приверженность непоколебима.

Любое изменение нашей позиции в отношении участия российских и белорусских спортсменов, представляющих свои страны в международном спорте, было бы несовместимо с этим обязательством и противоречило бы нашим ценностям как страны.

Как известно этому совету, олимпийское перемирие — принцип, восходящий к девятому веку до нашей эры и направленный на укрепление мира, дружбы и взаимопонимания посредством спорта, — и согласованный в Организации Объединенных Наций, — Россия нарушила не один, а два раза.

Первый раз — несколько невероятно — когда они принимали зимние игры в Сочи в 2014 году, а второй — во время Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Россия не продемонстрировала ничего, кроме презрения к ценностям олимпийского движения, и ее нарушение правил вышло далеко за рамки нынешнего конфликта, о чем свидетельствует ее участие в допинговых программах.

Факты неоспоримы — Россия уничтожила Украину, Россия убила украинских спортсменов, Россия разнесла вдребезги спортивную инфраструктуру Украины.

Эта система не заслуживает того, чтобы ее спортсмены выстраивались на стартовых площадках в гонках или стояли на пьедестале во время церемоний награждения в качестве представителей своих стран.

В рамках нашей абсолютной приверженности Украине и украинскому суверенитету мы использовали коллективную силу спорта, чтобы собрать коалицию из 35 стран, выступающих против участия России и Беларуси в международном спорте.

Коллективные заявления, которые мы опубликовали в марте и июле прошлого года, а также в феврале этого года, изложили общие принципы, с которыми согласились все эти страны.

Наша общая цель состоит в том, чтобы спортивные организации уменьшили возможности России и Беларуси использовать спорт в политических целях.

Мы признаем и хотим сохранить автономию спорта и поддерживаем национальные и международные спортивные организации, которые продемонстрировали этическую ясность и исключительное лидерство в этой области.

Такие органы, как Всемирный легкоатлетический совет, в марте подтвердили свое решение о дисквалификации российских и белорусских спортсменов.

Президент World Athletics Себ Коэ подчеркнул значительный ущерб, который Россия и Беларусь уже нанесли «честности наших крупных международных соревнований».

Восстановить эту целостность — наш коллективный дар.

И я хочу прояснить один момент, который действительно лежит в основе этого вопроса: речь идет не о наказании российских или белорусских спортсменов. Эти люди посвятили свою жизнь спорту.

Против чего мы выступаем, так это конкуренции спортсменов, которые будут представлять страны России и Беларуси. Есть принципиальная разница.

Правительство Великобритании с марта 2022 года дало четкое указание нашим собственным спортивным организациям, что российские и белорусские спортсмены могут соревноваться как «нейтральные» на территории Великобритании, если они действительно нейтральны и не представляют свои страны ни в каких соревнованиях. способ.

Мы одинаково ясно представляли себе, как выглядит этот нейтралитет. Эти спортсмены ни при каких обстоятельствах не могут выражать поддержку войне или российскому и белорусскому режимам.

Это распространяется и на финансирование спортсменов — поэтому спортсмены, которые финансируются своим государством для участия в соревнованиях или получают финансирование или спонсорство, напрямую связанное с их государством, например, контролируемые государством компании, такие как «Газпром», — не могут считаться нейтральными.

Спортсмены, которые напрямую финансируются своими штатами для участия в спортивных соревнованиях и которые не присутствовали бы на этих соревнованиях без этой поддержки, являются де-факто представителями этих штатов. Они существуют только благодаря тому, что их финансирует, обучает, отбирает и поддерживает российское государство.

И в этом смысле, с точки зрения Соединенного Королевства, мы сами и МОК с его рекомендациями о «нейтралитете» международным федерациям от 28 марта стремимся к одному и тому же результату: к тому, чтобы российское и белорусское государства не представлены на международном уровне. виды спорта.

Мы видели, как Международный олимпийский комитет начал решать некоторые из проблем, поднятых нашей группой из 35 стран в феврале, и это приветствуется.

Но рекомендаций МОК нам недостаточно и многие вопросы остаются без ответа. Наши самые глубокие опасения распространяются на три области.

Во-первых, нигде в рекомендациях нет упоминания о государственном финансировании, что, как я уже сказал, является нарушением нейтральности. Этот вопрос просто слишком прост, чтобы его игнорировать, и он затрагивает самое сердце того, что такое нейтралитет. Государственное финансирование – это представительство государства.

Во-вторых, положения о военных связях и органах национальной безопасности на данный момент минимальны, особенно когда мы знаем, что связи между государством, армией и спортом в России и Беларуси являются корневыми.

И если вы считаете, что это звучит как преувеличение, учтите тот факт, что два ведущих спортивных объединения России, Центральный армейский спортивный клуб (ЦСКА) и Спортивное объединение «Динамо», были учреждены Министерством обороны и Министерством внутренних дел. соответственно.

Спортсмены, тренируемые этими двумя группами, неизменно привозят домой наибольшую долю олимпийских медалей России.

Многие российские спортсмены активно поддерживали путинское вторжение.

Ограниченная направленность рекомендаций МОК на людей, которые в настоящее время «наняты» в вооруженные силы или агентства национальной безопасности, не объясняет внутренней связи между вооруженными силами и аппаратом безопасности.

Наша озабоченность также охватывает потенциальные лазейки, когда люди «отключаются от контракта» перед событиями, а затем «перезаключаются» после них, чтобы позволить им участвовать в соревнованиях.

В Беларуси режим Лукашенко сохраняет жесткий контроль над белорусским спортом, а Белорусский олимпийский комитет и Президентский спортивный клуб оказывают прямую финансовую поддержку белорусским спортсменам, возглавляемым сыновьями Лукашенко.

Сцены прошлогоднего провоенного митинга на стадионе в Лужниках, где Путин использовал олимпийских спортсменов для пропаганды своей агрессии, только подчеркнули эту проблему.

В-третьих, у нас есть серьезные постоянные опасения по поводу того, как эффективно, надежно и последовательно выполнять эти положения.

Например, есть вопросы, касающиеся последовательного определения «команды» и могут ли быть разрешены пары спортсменов. Этот вопрос нуждается в дальнейшем разъяснении.

Давайте проясним, почему это важно. Вы можете участвовать в командных соревнованиях на Олимпийских играх только в том случае, если вы принадлежите к той же национальности и представляете свою страну.

Вариантов сопряжения через границы страны нет, так что нет места никакой разнице в любом количестве

Мы уже наблюдаем большую неразбериху в разных видах спорта, поскольку международные федерации по-разному подходят к вопросу о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям…

Мы опасаемся, что в ближайшие недели ситуация будет только обостряться, усугубляемая нынешним отсутствием ясности в отношении будущего участия в Париже-2024 тех россиян и белорусов, которые могли пройти квалификацию в соревнованиях этим летом.

Во всех этих дискуссиях мы не должны упускать из виду актуальные вопросы.

На сегодняшний день от рук российской агрессии погибло более 220 украинских спортсменов и тренеров.

Бесчисленное количество людей были вынуждены бежать или защищать свою родину от захватчиков.

Все наши страны могут позволить себе роскошь говорить о нашем участии в спортивных мероприятиях будущего — мероприятиях, которые принесут радость миллионам и продемонстрируют наших величайших спортсменов.

Между тем украинские спортивные объекты были разрушены или серьезно повреждены этой войной.

Никто из нас не должен покупаться на идею заставить украинского спортсмена делить поле, поле, поле или стартовую линию с спонсируемыми государством спортсменами из России и Беларуси.

МОК должен уточнить свою позицию или вернуться к чертежной доске. Решите проблемы, которые вы представили сегодня.

Применение подхода, обеспечивающего участие только действительно нейтральных спортсменов.

Тогда мы можем вернуться к спорту.

Спасибо всем за ваше время сегодня.