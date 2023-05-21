«Вытащите их»: Почему Украина боролась с Россией за каждый сантиметр Багмута, несмотря на высокую цену

КИЕВ, Украина. Девятимесячная битва за Бахмут разрушила 400-летний город на востоке Украины и унесла жизни десятков тысяч людей, что стало взаимно разрушительной демонстрацией стратегии Украины, направленной на то, чтобы измотать российскую армию.

Туман войны сделал невозможным подтверждение ситуации на месте в воскресенье в самом продолжительном сражении вторжения: Министерство обороны России заявило, что частная армия Вагнера при поддержке российских войск захватила город. Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что Пакмут не был оккупирован российскими войсками.

Несмотря на это, маленький город уже давно имеет больше символического значения, чем стратегическое значение для обеих сторон. Более значимой мерой успеха украинских сил является их способность поймать русских в ловушку. Украинские военные стремятся снизить ресурсы и моральный дух российских войск на небольшом, но тактическом участке линии фронта протяженностью 1500 километров (932 мили), поскольку Украина готовится к крупному контрнаступлению в ходе 15-месячной войны.

«Несмотря на то, что сейчас мы контролируем небольшую часть Пакмута, важность его обороны не утратила своей актуальности», — заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Чирский. «Это дает нам возможность войти в город, если ситуация изменится. Это обязательно произойдет».

Примерно в 55 километрах (34 мили) к северу от областной столицы, контролируемой Россией Донецка, Бахмут был важным промышленным центром, окруженным соляными и гипсовыми рудниками, а в стране с населением около 80 000 до войны население более 43 миллиона.

Названный в честь революционера-большевика, когда Украина была частью Советского Союза, город Артемовск известен игристым вином, сделанным в подземных пещерах. Он был популярен среди туристов своими широкими усаженными деревьями проспектами, пышными парками и величественным центром города с особняками конца 19 века.

Это городской район, где Россия и Украина в последние месяцы наиболее ожесточенно сражались, а украинские командиры на этой неделе признали, что Москва контролирует более 90%. Но даже сейчас украинские силы делают значительные успехи вблизи стратегических дорог в сельской местности за пределами, продвигаясь к северу и югу от России на метры (ярды) с целью окружить бойцов Вагнера внутри города.

«Противнику не удалось окружить Пакмут. Они потеряли часть высот, окружающих город. Непрерывное продвижение наших войск в Подмосковье сильно осложняет присутствие противника», — заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «Наши войска взяли город в полукольце, что дает нам возможность уничтожить противника».

Украинские военачальники говорят, что их месяцы сопротивления того стоили, потому что они ограничили возможности России в других местах и ​​позволили Украине продвинуться вперед.

«Основная идея состоит в том, чтобы утомить их, а затем атаковать», — заявил в четверг украинский полковник Евгений Мешевикин, командир специальной группы, воюющей в Багмуте.

По словам украинских официальных лиц и других сторонних наблюдателей, Россия направила в Багмут подкрепления, чтобы заполнить утраченные северный и южный фланги и предотвратить дальнейшее продвижение Украины. Аналитики говорят, что Путин вряд ли завоюет город Пакмут, где российские войска сосредоточили свои усилия, особенно после того, как в ходе зимнего наступления его войск не удалось захватить другие города вдоль линии фронта.

По мнению некоторых аналитиков, даже тактические успехи Украины в сельской местности за пределами городского Багмута могут быть более значительными, чем кажутся.

«На самом деле казалось, что украинцы воспользовались слабостью позиций русских», — сказал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета.

Еще месяц назад украинские силы вели непрерывный артиллерийский огонь по окраинам Пакмута и города. По словам полковника Мешевикина, позже украинские силы, дислоцированные к югу от города, увидели возможность для прорыва после того, как беспилотники-разведчики показали, что южная российская сторона перешла к линии обороны.

После нескольких недель ожесточенных боев украинские части совершили первый прорыв в районе Пакмута после вторжения девять месяцев назад.

В общей сложности было отбито около 20 квадратных километров территории, заявила в интервью на прошлой неделе заместитель министра обороны Украины Анна Мальер. По словам пресс-секретаря оперативного штаба Украины «Восток» Сергея Череватого, каждый день поднимались сотни метров (ярдов).

«Раньше мы только удерживали позиции и не позволяли русским продвигаться дальше на нашу территорию. То, что произошло сейчас, — это наш первый прорыв (с начала войны)», — сказал Мальер.

Победа в Багмуте не обязательно приблизит Россию к захвату Донецкой области — цели войны Путина. Вместо этого он открывает двери для дальнейших упорных боев в направлении Славянска или Константиновки, которые находятся в 20 километрах (12 милях), говорит Катерина Степаненко, аналитик по России из американского Института военных исследований.

Спутниковые снимки, опубликованные на этой неделе, показывают разрушенную инфраструктуру, квартиры и знаковые здания.

На прошлой неделе, за несколько дней до того, как Россия объявила, что город находится под их контролем, украинские силы удержали лишь несколько зданий в условиях продолжающихся российских бомбардировок. Превзойденные численностью и оружием, они рассказали о днях террора.

Артиллерийское превосходство России вкупе с постоянными волнами наемников слишком велико, чтобы долго удерживать оборонительные позиции.

«Важность нашей задачи по удержанию в Бакмуте заключается в том, чтобы отвлечь на себя значительную группировку противника», — сказал Тарас Деяк, командир спецподразделения добровольческого батальона. «Мы платим за это высокую цену».

Северные и южные районы, отвоеванные Украиной, расположены рядом с двумя автомагистралями, ведущими из Багмута в Часов Яр, в 10 километрах (6 миль), которые служат ключевым маршрутом логистического снабжения. Это шоссе известно как «Дорога жизни» и используется для перевозки важных войск и припасов в Багмут.

Украинские силы, пересекающие эту дорогу, часто подвергались обстрелу со стороны русских, дислоцированных на стратегических высотах поблизости. Бронетехника и пикапы, направлявшиеся в город для пополнения украинских войск, часто уничтожались.

Теперь, когда высокие равнины находятся под контролем Украины, у ее сил больше передышки.

«Это поможет нам разработать новые логистические цепочки для доставки боеприпасов и эвакуации раненых или убитых мальчиков», — сказал Дик в четверг, выступая из города, за два дня до того, как Россия установила контроль над городом. «Теперь доставка припасов, ротация войск, (проведение) эвакуации стали проще».

___

Даника Гирга из Лондона внесла свой вклад в этот отчет.