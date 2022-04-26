Выход фильма о Супер Марио отложен до апреля 2023 года

Анимационный фильм «Супер Марио» с Крисом Праттом в главной роли должен был выйти в конце этого года, но теперь планы, похоже, официально изменились.

Сигэру Миямото из Nintendo в очередной раз загрузил эту новость в аккаунт компании в Твиттере. Теперь фильм будет проходить с 21 декабря 2022 года по апрель 2023 года. Это будет начало апреля в Северной Америке и более поздний выпуск в Японии.

В том же обновлении Миямото извинился, заявив, что «ожидание того стоило»:

«Это Миямото. Посоветовавшись с Крисом Саном, моим партнером в Illumination по поводу Super Mario Bros., мы решили перенести глобальный релиз на весну 2023 года — 28 апреля в Японии и 7 апреля в Северной Америке. Приношу свои глубочайшие извинения, но обещаю вам стоит подождать».

Это Миямото. После консультации с Крисом Саном, моим партнером по Illumination, о Super Mario Bros. Мы решили перенести глобальный релиз на весну 2023 года — 28 апреля в Японии и 7 апреля в Северной Америке. Мои глубочайшие извинения, но я обещаю вам, что ожидание того стоит.— Нинтендо Америка 26 апреля 2022 г.

Генеральный директор Illumination Крис Меледандри также поделился заявлением:

«Миямото-сан и я сотрудничали во всех аспектах фильма Super Mario Bros. Вместе с нашими партнерами из Universal мы решили перенести глобальный релиз на весну 2023 года — 7 апреля в Северной Америке и 28 апреля в Японии. Мы рады поделиться с вами этим замечательным фильмом».

Помимо Криса Пратта, в актерский состав войдет Чарли Дэй (Тихоокеанский рубеж(как Луиджи, Аня Тейлор-Джой)Ферзевый гамбит(Как принцесса Пич, Джек Блэк)школа рока(как Баузер, Киган-Майкл Ки)История игрушек 4(Как Жаба и Сет Роган)Ананасовый экспресс) как Донки Конг.

Как вы относитесь к этой задержке? Оставьте комментарий ниже.