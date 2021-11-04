Выход Marvel’s Midnight Suns отложен до конца 2022 года

чудополуденное солнце Разработчик Firaxis Games объявил в среду, что он будет отложен до второй половины 2022 года. Первоначально планировалось запустить карточную и пошаговую ролевую игру в марте.

«Мы решили поделиться тем, что приняли очень сложное решение перенести окно запуска на вторую половину 2022 года», Полночь из MarvelКоманда разработчиков объявила в среду Через Twitter. «Мы знаем, что многие болельщики изначально с нетерпением ждали возможности сыграть в матче следующей весной, и решение далось нелегко».

Креативный директор Джейк Соломон и старший продюсер франчайзинга Гарт Де Анжелис сказали, что Firaxis Games нужно «больше времени, чтобы сделать эту игру лучшей из возможных». Вераксес сказал, что дополнительные месяцы разработки будут использованы для «добавления большего количества сюжета, кинематографии и общего совершенства».

Полночь из Marvel Анонсирован на Gamescom 2021 в августе От команды разработчиков XCOM Firaxis. Действие игры происходит в загадочной и сверхъестественной части вселенной Marvel Comics, объединяющей самых разных супергероев. Всего в игре будет 13 героев, взятых из таких команд, как Мстители, Люди Икс и Беглецы. Игроки будут управлять Охотником, описанным как новый персонаж, созданный с помощью Marvel Comics; Охотника можно будет настраивать как по внешнему виду, так и по бою. Игроки смогут выбирать из более чем 40 суперспособностей, Соломон рассказал Polygon в августе.

Когда игра выйдет во второй половине 2022 года – точная дата не установлена ​​- она ​​будет доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One и Xbox Series X.