Вышел новый трейлер Metroid dread, подробности о нем – 27 августа.

Nintendo выпустила новый трейлер Metroid Dread. Прицеп был запущен бок о бок Отчет Metroid Dread Vol. 5, в котором подробно рассказывается о способностях Самус, которые будут в ее распоряжении в предстоящей игре, а также сообщается, что готовятся еще один отчет и трейлер.
“[The next report will shed] Выделите новые тайны, раскрытые в предстоящем трейлере игры », – написала Nintendo в описании видео на YouTube. Ждите его 27 августа. “
измерение:
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А теперь играй: Metroid Dread – трейлер игрового процесса “Another Glimpse of Dread”
В финальном трейлере мы видим, как Самус летит к своей следующей миссии и узнает, что ее послали в качестве подстраховки, чтобы разобраться с последними паразитами X, злодеями в Metroid Fusion. Удивительно, но мы также получаем здесь довольно много озвучивания – за пределами трилогии Metroid Prime и Metroid: Other M, серия Metroid полагается на скриптовый сценарий для доставки диалога.
Вторая половина трейлера, похоже, случится позже. Самус заменила свой стандартный костюм Варии на голубой костюм, который она, очевидно, будет носить в большинстве игр Metroid Dread.
В июле Nintendo сообщила, что этот новый костюм, по сути, Синий костюм Самоса в Metroid Fusion. «В Metroid Dread костюм Самус, похоже, немного изменился по сравнению с предыдущими миссиями», – написала Nintendo. «Это результат Organic Metroid Fusion, который резко изменился после нападения паразитической формы жизни X и введения вакцины Metroid – постепенно вернулся к своему первоначальному механическому Энергетическому Костюму».
Metroid Dread выйдет на Switch 8 октября.
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