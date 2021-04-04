Вышла удивительная 2D-демоверсия Metroid Prime, созданная фанатами.

Nintendo Live

В начале 2019 года Nintendo приняла непростое решение возобновить разработку Metroid Prime 4 При поддержке Retro Studios. С тех пор (и даже до этого) на фронте Metroid было очень мало активности.

К счастью, энтузиазм фанатов Metroid и одна группа талантливых разработчиков, известная как «Team SCU», усердно работают над 2D-версией хита GameCube, Metroid Prime. Хотя изначально это считалось шуткой, на самом деле это правда.

это называется Prime 2D – с удалением другой части имени по понятным причинам, а первая демонстрация только что была опубликована.

Привет всем! Наконец-то настало время для нашей первой демонстрации Prime 2D. Когда мы впервые опубликовали ее, этот пост представлял собой страницу Первого апреля с фальшивыми скриншотами, скрывающими тот факт, что на самом деле это была настоящая демонстрация, но мы можем очистить эту шутку теперь, когда 1 апреля закончилось.

SCU также отмечает, что этот проект «создан фанатами с единственной целью повеселиться», и говорит: «Все аспекты этого демо могут быть изменены» и не обязательно отражают окончательный релиз.

Сама демоверсия дает игрокам возможность исследовать мир Таллона, включая Храм Артефакта и Руины Чозо, и включает в себя множество способностей и бонусов, таких как Морфо-Шар. Также есть цель на 360 градусов, возможность сканировать окружающую среду, и это выглядит немного больше после титров.

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Вас интересует 2D-игра Metroid Prime? Нравится, как выглядит этот проект? Сообщите нам об этом ниже.