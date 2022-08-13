Вы знаете его как известного адвоката DWI в Рочестере, но в 1990 году Советы считали его шпионом.

Многие из вас знают или знают Эда Фиандача.

Он является одним из самых известных адвокатов DWI в Рочестере. Теперь он делится историей, о которой никто никогда не слышал.

Речь идет о его аресте в Советской России по подозрению в том, что он американский шпион.

Вяндаш говорит, что рассказывал эту историю в шутку. Но затем он увидел случай с американской баскетболисткой Бритни Гренье, которую приговорили к девяти годам заключения в российской тюрьме за то, что она приняла такую ​​дозу наркотиков, что ей не хватило бы даже билета в Нью-Йорке.

И вдруг эта шутка превратилась в серьезную историю.

В 1990 году Эд Вяндач и его покойная жена гастролировали по Советскому Союзу перед его распадом. Вяндач говорит, что принимал душ в их огромном отеле в Москве.

«Моя покойная жена постучала в дверь и сказала, что к вам приехала полиция, — сказал Виандаш. И я сказал, что они хотят? Она сказала: «Они хотят тебя».

Вяндач говорит, что на него надели наручники и около часа возили по Москве, а затем поместили в комнату без окон в ветхом доме.

«Я все еще был в наручниках, и меня начали допрашивать».

Вяндач думал, что у него проблемы с продажей пачек сигарет Marlboro для основных продуктов Владимира Ленина. Но затем пришел вопрос, который изменил все.

Примерно через час или полтора, что-то в этом роде, кто-то сказал мне: «Какой у вас интерес к советской космонавтике? «

В баре отеля накануне своего ареста Вяндач, большой любитель истории и космоса, говорит, что разговаривал с советским аэрокосмическим инженером.

Теперь, в наручниках, он вдруг понимает, что русские считают его шпионом. И единственным адвокатом, к которому у него был доступ, был он сам.

«Я помню, что одной из первых вещей, которые пришли мне в голову, было то, что я никогда больше не увижу свою жену. Я не попрощался с ней, когда вышел из отеля».

Вяндаш помнит, как встал на колени, чтобы помолиться, когда следователи вышли из комнаты.

Брайан: «Ты рассказал эту историю в шутку».

Вяндаш: «Я сделал».

Брайан: «А сейчас нет».

Вяндаш: Нет.

Брин: Теперь ты серьезно. Почему?

Видендаш: «Видя отношение миссис Грейнер, я говорю себе, каким ужасным это могло быть. Чувства, которые выходят на первый план для меня, — это, должно быть, невероятное чувство бессилия, что она ничего не может сделать, и нет ничего. это может сделать каждый». Готово. Вы просто движимы событиями и отклоняетесь на путь, который, если хотите, без контроля над своей жизнью и событиями, должен быть ужасающим опытом».

Вендаш говорит, что его допрос длился более четырех часов.

Он говорит, что ему наконец удалось убедить их в том, что он дружелюбный американский юрист, проявляющий большой интерес к космосу еще со спутника.

Вяндаш говорит, что на его руках не сняли наручники, и отвезли обратно в гостиницу, с сильным русским акцентом просто сказали «иди».