В Антарктиде заканчивается дикая природа

Одна из причин трудности определения состояния станции заключается в том, что при ограниченном доступе и обременительных условиях трудно определить, пуста станция или работает редко. «Некоторые из того, что кажется заброшенным или заброшенным, – это только летние станции – они могут открываться в течение нескольких недель, могут использоваться периодически, но были включены в договорные документы и отчеты как терминалы», – сказал старший советник по окружающей среде Национального научного фонда. нас. “И поэтому заброшенный Не совсем то слово. «Неиспользуемые станции по-прежнему могут определять глобальную мощь страны:« Это «станции-призраки», – говорит Клаус Доддс, профессор геополитики в Королевском Холлоуэй, Лондонский университет, – частично из-за стоимости, но частично из-за того, что стороны этого не делают. хочу признать На самом деле ничего не происходит “.

Справа: Эйтан Абрамови / AFP / Getty Images; Слева: Алессандро Дахан / Гетти

Глобальную мощь можно проецировать на Антарктиду и другими способами: например, у Болгарии там скудное научное присутствие, но за последние 10 лет она определила как минимум 1000 из 1500 недавно названных участков в Антарктиде, что является дешевым способом. Для обозначения присутствия, каким бы призрачным оно ни было, как сказал Хеммингс, на континенте. Но в очень практическом смысле разница между названием места и размещением там нежилого здания очевидна, потому что физическое здание может оказывать длительное воздействие на окружающую среду.

Например, в 1950-х годах США и Новая Зеландия открыли совместную базу возле больших колоний пингвинов Адели на мысе Халлет. Станция и дороги, проходящие через гнездовья, Изгнано более 7000 пингвинов, В том числе 3000 модов. Или посмотрите на австралийскую станцию ​​Уилкс, которая была впервые создана Соединенными Штатами. Когда он был заброшен в 1969 году, тысячи тонн опасных отходов остались замороженными в земле. Через несколько лет из-за сильного таяния выделялись эти химические вещества, тяжелые металлы и углеводороды: ученые обнаружили маслянистый блеск возле популяций пингвинов и в водах, где обитают моллюски и другие животные. «Это своего рода бомба замедленного действия, которую нужно запустить», – сказал Брукс, исследователь из Университета Тасмании.

Читайте: Космическая редкость, найденная в снегах Антарктики.

Поскольку многие станции неконтролируемы или заброшены, эти типы проблемных точек усеяны льдом. Вдоль побережья многие станции в Южной Африке (SANAE I, II и III) были засыпаны снегом и полностью заброшены. Хьюз, глава CEP, сказал, что очистка британской станции в Fossil Bluff включала перемещение «всякого рода плохих вещей», включая медицинские отходы и фекалии. Подобные аварии имеют серьезные экологические последствия, – написала нам по электронной почте Рэйчел Лихи, которая изучала воздействие человека на Антарктиду в качестве аспиранта Школы биологических наук Университета Монаша. Она добавила, что захороненные конструкции «будут выброшены в море по мере движения ледяных щитов» и «несут риски загрязнения».