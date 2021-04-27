В бесплатном обновлении Super Mario Party наконец-то появился новый онлайн-игровой процесс

Снимок экрана : Nintendo @ YouTube

Спустя почти два с половиной года Супер Марио Вечеринка Вы получаете новые возможности сетевой игры Это бесплатное обновление.

Когда игра впервые была запущена в октябре 2018 года, она была доступна онлайн, хотя и в несколько ограниченной форме. С сегодняшним обновлением Nintendo получает ускорение Супер Марио ВечеринкаСетевые многопользовательские режимы.

Это только второе обновление игры, предыдущее обновление выйдет в марте. покрытие «Исправления в данных запланированы для следующего выпуска».

Вот последние обновления Примечания по исправлению:

Версия 1.1.0 (выпущена 27 апреля 2021 г.) Функция добавлена Теперь вы можете играть в следующие режимы онлайн: ・ Марио Вечеринка Партнерская вечеринка Бесплатная игра (мини-игры) Важно: для игры по сети требуется подписка на платный сервис Nintendo Switch Online. Играть онлайн Чтобы играть по сети, выберите Mario Party, Partner Party или Minigames, затем выберите Online Play. Есть два способа играть онлайн: товарищеский матч, где вы можете играть с друзьями, и приватная игра, где вы можете играть с кем угодно, используя пароли. Комбинации, в которых вы можете играть онлайн, следующие: ・ До 1 игрока на систему (вы можете играть от 2 до 4 игроков) ・ До 2 игроков на систему (вы можете играть от 3 до 4 игроков) Если каждый игрок играет по своей системе, он не сможет играть с двумя игроками по третьей системе. Онлайн-игра поддерживает функцию «Пригласить друга». Если вы выберете «Пригласить друга» на экране, где ждут конкуренты, выбранные вами друзья смогут присоединиться через «Приглашения к онлайн-игре» на значке своей пользовательской страницы в правом верхнем углу меню HOME. ・ Mariothon Online не поддерживает функцию «Пригласить друга». При игре по сети доступны все двадцать персонажей и все карты, независимо от вашего текущего прогресса в игре. При онлайн-игре доступны 70 из 80 мини-игр. Следующие десять мини-игр недоступны при игре в сети. Hit it Rich Время сиять Нанести удар ・ Звездные свингеры Перкуссия и синяки Оживленный бассейн Я очистил ・ Скрипач на копыте Дезинфекция стола ・ Паттон и он При игре в сети игровые данные не сохраняются.

Думаю, лучше, чем нет!