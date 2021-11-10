Бывший представитель Госдепартамента Трампа Морган Ордогус во вторник отправился к председателю комитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу (де-Калифорния), чтобы спросить: «Сожалеете ли вы о том, что говорите о документе Steel в связи с недавними обвинениями, сделанными специальным советником Джоном Даремом?» .

«Вы защищались, вас повысили, вы читали документ Конгресса« Record of Steel »», — начал Ортодокс, работая в качестве приглашенного ведущего на ABC Cafefest на этой неделе. «На прошлой неделе мы узнали, что основным источником документа было обвинение ФБР во лжи по большинству ключевых утверждений в документе. Есть ли какие-либо размышления о вашей роли в продвижении этого документа среди американского народа?»

Шифф ответил, что любой, кто солгал ФБР или Стилу, должен быть привлечен к ответственности и отправлен в тюрьму, если им будет предъявлено обвинение «в отличие от администрации Трампа».

«В начале российского расследования я сказал, что любые обвинения должны быть расследованы», — утверждал Шифф. «Например, мы не можем знать [that]Люди лгали Кристоферу Стилу. Следовательно, их целесообразно исследовать ».

Адам Шифф Стил, председатель комитета по разведке палаты представителей, был оклеветан бывшим официальным представителем Госдепартамента Морганом Артаксом за продвижение «Досье». Веб-свет

Позже в ходе обмена мнениями Шифф предположил, что, продвигая документ, «Аркадус мог годами помогать вам распространять российскую дезинформацию».

«Республиканцы и те, кто выдал вас в качестве председателя комитета Intel, очень смущены этим, и все это ваша вина», — добавил он.

По словам Шиффа, продвигая документ Steel, «Россия, возможно, способствовала распространению дезинформации». Веб-свет

«Ну, я полностью не согласен с вашей моделью», — возразил Шифф. «Тогда мы просто обратили внимание на то, что обвинения расследуются. Еще можно сказать, что мы должны были предупредить, что некоторые люди будут лгать Кристоферу Стилу, что, безусловно, невозможно.

«Но, чтобы как-то защитить Дональда Трампа, а не использовать это как дымовую завесу, они призвали Россию помочь ему на выборах, они сделали это, за то, что он пытался заставить Украину помочь ему на следующих выборах. .. Ничего такого серьезного. Проступки сведены к минимуму.

«Нет», — отступил Арктус. «Я думаю только о вашем авторитете».