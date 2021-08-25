В Bowenit 22 августа он вышел из Мормонска курсом в воды восточной части Арктики. Корабль, один из самых современных кораблей России, впервые бурит скважину в море Лапдева.

По данным «Роснефти», скважин на мелководье в регионе еще не пробурено. Бурение керна из нескольких скважин поможет разработать географическую модель местности и определить нефтегазоносность. Отчеты.

«Роснефть» контролирует большое количество лицензионных участков в арктических водах, пять из которых находятся в море Лапдева. Карта Роснефти

Роснефть контролирует четыре основных лицензионных участка в море Лапдева; Кацунский, Усть-Уленекский, Притаймырский и Усть-Ленский районы. Кроме того, Новосибирские острова имеют большой лицензионный участок в Северном и Восточно-Сибирском морях.

В Bowenit Первоначально построенный в Хельсинки в 1986 году, недавно был капитально модернизирован, чтобы обеспечить доступ к северным частям российской Арктики. Он управляется мормонской компанией AMIGE, дочерней компанией государственной компании по исследованию полезных ископаемых Rosgio. К 2020 году судно занималось бурением в северной части Карского моря, а в начале этого года пробурило в общей сложности пять скважин в Баренцевом море и на лицензионных участках Госпрома у Карского моря.

В Bowenit Лапдев – не единственное судно, занимающееся картированием углеводородов в океане этим летом.

Исследовательское судно “Академик Лазарев” направляется в Восточно-Сибирское море.

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В Академик Примаков Проведена крупная сейсмическая карта региона в середине августа, и Академик Лазарев Затем в том же месяце он направился в Восточно-Сибирское море.

Новое сейсмическое судно бывшего Rosgio было приобретено в 2017 году у международной нефтесервисной компании Schlumberger. Первоначально корабль был построен в Ульштейне, Норвегия, до названия Западный Нептун.

Последний был впервые построен в 1987 году в Щецине, Польша, и имеет сейсмическое картирование в Северном море. 23 августа он прошел через пролив Вилькицкого на пути к Восточно-Сибирскому морю.

Академика Примакова раньше называли Западным Нептуном. Фотография: “ Atle Stallion ”

Кроме того, в регионе гораздо больше исследовательских и разведочных судов, в том числе Петр КоцовСудно длиной 65 метров эксплуатируется Гидрографической компанией Росатома. Корабль стоял на якоре 24 августа у западного побережья Новосибирских островов. Считается, что он участвовал в составлении карты океана в рамках разработки маршрута Росатома по Северному морю.

К концу августа почти весь лед исчез с моря Лапдева. Однако в проливе Вилькицкого, который отделяет полуостров Дамир от архипелага Северная Джемлия, а также от Восточно-Сибирского моря, все еще есть лед.

На арктическом шельфе у России сегодня только один проект – Приросломная в Печорском море. Но у страны еще есть планы по многим направлениям. Джейкоб Рик Черная собака8 В августе 2021 года начато бурение на геофизическом месторождении в заливе Оп. Арктическая Пробурена на Скуратовском месторождении к северу от полуострова Ямал.

Дополнительно идет полу-буровая установка. Северный Чиани Этой осенью, поскольку Кара ведет бурение в море, возможно, на недавно разведанных участках. Bowenit.