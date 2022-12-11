Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в субботу, что за идеей создания трехстороннего газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет никакой геополитической «игры».

МОСКВА (UrduPoint News/Sputnik – 10 декабря 2022 г.) За идеей создания трилогии нет никакой геополитической «игры». Газ союз между РоссияИ Казахстан И УзбекистанИ Русский Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Сергей Лавров.

Инициатива создания «трилогии» Газ проект между РоссияИ Казахстан И Узбекистан Сейчас в стадии обсуждения. Аналитики, особенно на Западе, сразу стали говорить о том, что это какая-то политическая или геополитическая «игра». «Здесь нет игры», — сказал Лавров в интервью «Новости Казахстана 24».

три соседние страны Делиться Один Газ Транспортная система и заинтересованы в бесперебойной Газ Министр иностранных дел сказал, в свете сезонного роста потребления.

«Недавно я прочитал отчет об удивительной силе Нехватка в Узбекистан. Это наглядный пример, доказывающий необходимость использования наших преимуществ для решения практических вопросов в интересах наших граждан без всякой политизации и идеологии.

на меня ноябрь 28, Русский президент Президент России Владимир Путин Он провел переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, В.И. Москва и обсудили создание «Трио Газ Союз «участие Узбекистан Координировать действия при переводе Русский Газ по территории Казахстан И Узбекистан.