В городах России введут новые ограничения на вирус короны

Первый и второй по величине города России, Москва и Санкт-Петербург, введут значительные ограничения на экономическую деятельность, поскольку количество коронавирусных инфекций снова возрастет.

Ежедневное количество новых случаев в стране с середины октября превысило 30 000, достигнув нового уровня около 37 000 в субботу.

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий девять дней оплачиваемого отпуска с 30 октября, и призвал муниципалитеты по всей России отреагировать соответствующим образом.

В Москве, где число заражений является самым высоким в стране, введут ограничения за два дня, с 28 октября по 7 ноября.

Согласно ограничениям, к работе допускаются только магазины, предлагающие продукты питания и другие предметы первой необходимости. Также будет приостановлено внутреннее обслуживание в ресторанах. Школы будут закрыты, театры и музеи будут принимать только вакцинированных людей, а количество посетителей ограничено.

Впервые с июня прошлого года ограничения такого масштаба введены в Москве.

В Санкт-Петербурге также объявили о введении аналогичных ограничений с 30 октября.

Правительство России сталкивается с нарастающим чувством кризиса. Лишь около 30 процентов всего населения России было вакцинировано, отчасти из-за недоверия населения к вакцинам отечественного производства.