В день рождения Харрисона Форда я составил пятерку его самых известных личностей.

Ветеран Голливуда Харрисон Форд вот-вот вступит в восьмое десятилетие своей жизни. Ему 79 лет (13 июля). Легенда была частью некоторых из самых популярных кинофраншиз и произвела впечатление на бесчисленное количество незабываемых персонажей своей харизмой, присутствием на экране и талантом.

Здесь мы собираемся перечислить пять лучших персонажей, которых он сыграл за свою карьеру. Список составлен.

Джек Райан (Игры патриотов и Ясная и настоящая опасность)

Хотя Форд не был первым, кто сыграл роль Джека Райана, это определенно сделало его более известным в кинематографическом плане. Его дебютный фильм с Джеком Райаном «Игры патриотов» стал блокбастером, и именно в «Ясной и настоящей опасности» у него действительно был шанс проявить себя. Несколько актеров сыграли этих знаковых персонажей, но фильм Форда, пожалуй, лучший. Пока что производительность каждого Джека Райана измеряется относительно Форда.

Рик Декард (Бегущий по лезвию)

Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» стал вехой в основанном на персонажах философском научно-фантастическом кино киберпанка. И можно с уверенностью сказать, что это не сработало бы, если бы не актер калибра Форда во главе. Благодаря его игре и его нюансам люди до сих пор спорят, является ли Рик человеком или его дубликатом.

Президент Джеймс Маршалл (Air Force One)

Возможно, самый крутой вымышленный босс, Джеймс Маршалл, босс Форда в Air Force One, был одним из персонажей. На этот раз он не командует войсками поблизости, берет на себя ответственность за действия и углубляется, чтобы уничтожить русского террориста Гэри Олдмана.

Хан Соло (франшиза “Звездные войны”)

Хан Соло из «Звездных войн» – милый ублюдок и не зря один из самых популярных персонажей популярной культуры. Это намного сложнее, чем у других героев серии, и, честно говоря, очень весело, с лучшими строчками франшизы, легкостью и ироничным юмором.

Индиана Джонс (франшиза Indiana Jones)

Очень сложно выбрать между Ханом Соло и Индианой Джонсом как лучшим персонажем Форда. Оба варианта практически одинаково действительны, и два из них являются лучшими в Голливуде. Но никаких инди-хитов. Магии искателя приключений в фетровой шляпе просто невозможно устоять. Он выглядит профессором археологии, но чувствует себя более комфортно на древних кладбищах или сражаясь с нацистами, чем преподавая. Он также человек, которым многие мечтают быть: типичный авантюрист, в жизни которого нет ничего скучного.