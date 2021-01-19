В Евросоюзе и России дела идут в обычном режиме, хотя Навальный

Страны Евросоюза намекнули на возможность введения новых санкций, если Россия нанесет еще больший вред защитнику оппозиции Алексею Навальному, но Франция и Германия пока хотят работать в обычном режиме.

«Европейский Союз будет внимательно следить за развитием событий в этой области и будет продолжать учитывать это при формулировании своей политики в отношении России», – говорится в совместном заявлении 27 стран-членов в понедельник (18 января).

Лидер оппозиции Алексей Навальный назвал восемь финансистов российского режима, заслуживающих санкций ЕС (Фото: человек за кадром)

Они говорили после того, как российские власти арестовали Навального, когда он приземлился из Берлина в Москве накануне вечером, и приговорили его к 30 суткам тюремного заключения за якобы нарушение его условно-досрочного освобождения.

Но рассматриваемые обвинения, а также другие обвинения в хищении вскоре могут быть заключены в тюрьму на годы, как Россия арестовала нефтяного барона и потенциального реформатора Михаила Ходорковского в 2005 году.

Со своей стороны, три министра иностранных дел Европейского Союза – из Эстонии, Латвии и Литвы – настаивали на более жестком ответе.

«Мы должны обсудить … возможное введение более ограничительных мер. [on Russia]Об этом они сообщили в открытом письме координатору Европейского союза по внешним связям Хосепу Борреллу в понедельник.

«Мы предлагаем вам [Borrell] Они добавили: «рассмотреть возможность переноса вашего визита в Москву, запланированного на начало февраля будущего года».

Чешская Республика также заявила, что «предложит обсуждение возможных санкций» на встрече министров иностранных дел Европейского Союза на следующей неделе.

Дипломат из другой центральноевропейской страны сказал EUobserver, что Германии следует рассмотреть возможность остановки газопровода «Северный поток – 2» с Россией.

«Немцы должны спросить себя, хотят ли они продолжать обычные дела с режимом Путина», – сказал дипломат, имея в виду президента России Владимира Путина.

Но помимо трубопроводов, президент Франции Эммануэль Макрон также стремится наладить «новое партнерство» с Москвой.

Дипломатические источники сообщили EUobserver, что Берлин и Париж заблокировали предложения с более явной угрозой санкций в совместном заявлении ЕС в понедельник.

По данным Европейского союза, арест Навального произошел после того, как Путин приказал шпионской службе ФСБ отравить активиста запрещенным химическим оружием «Новичок» в августе прошлого года.

В то время Европа занесла в черный список шесть россиян.

Кроме того, за последние годы в черный список из-за войны Путина на востоке Украины попали 177 России и 48 организаций.

Но этот конфликт продолжается: по данным международных наблюдателей, только за последний месяц произошло более 2100 нарушений режима прекращения огня и 12 жертв среди гражданского населения.

Владимир Ашуров, директор лондонского антикоррупционного фонда Навального, заявил в понедельник, что санкции «не работают … потому что Запад воздерживается от наказания людей деньгами».

«Недостаточно наказать активистов, которые только выполняют приказы», ​​- сказал он.

Ашуров назвал восемь человек, которых он и Навальный знали, были наиболее одетыми людьми Путина.

В список вошли: олигархия Романа Абрамовича; Сын главы ФСБ Дениса Бортникова; Президент банка ВТБ Андре Костин; И министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В список также вошли: министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Бывший помощник Путина Игорь Шувалов; Российский журналист Владимир Соловьев; И олигархия Алишера Усманова.

Между тем, воскресные события вызвали крики протеста со стороны десятков европейских политиков и неправительственных организаций.

Друзья Путина в Евросоюзе

“[But] В тихом уголке [Marine] Ле Пен, [Matteo] Сальвини, [Viktor] Городской, [Thierry] Боде и [Geert] Вилдерс “, – сказал бельгийский либеральный член Европейского парламента Ги Верхофстадт, назвавший пять крайне правых политиков в Европейском союзе.

«Друзья Путина не друзья свободы и демократии. Ни в России, ни в Европе», – сказал Верхофштадт.

Сам Навальный в понедельник оставался непокорным.

“Похоже, дедушка в подвале [Putin] Так боялись всего, что разорвали Уголовно-процессуальный кодекс и выбросили в мусорное ведро », а его сторонники призывали к уличным протестам.

Российская миссия при Европейском Союзе, которая настаивала на визите Боррелла в Москву, отказалась от комментариев.

Но министр иностранных дел России Сергей Лавров, который встретится с Борелем 4-5 февраля, высмеял озабоченность Запада, предположив, что толпа ультраправых штурмовала Капитолий США 6 января.

По его словам, комментарии ЕС по поводу Навального были направлены на то, чтобы «отвлечь внимание» от кризиса в США.

«Мы видим, как они вскочили на вчерашние новости о возвращении Навального в Россию, и мы видим, насколько приятно, что комментарии повторяют друг друга», – сказал Лавров.

Ранее Россия обвиняла Германию в отравлении Навального в ходе ложной военной операции.

Согласно независимому опросу Левады, 49 процентов россиян верят этой пропагандистской линии, а Россия верит только 15 процентов.