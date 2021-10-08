В затопленном ресторане недалеко от Бангкока фирменные блюда – это настоящий фурор.

НОНТАБУРИ, Таиланд (AP). Ресторан на берегу реки в Таиланде стал неожиданным местом для ужина после того, как гурманы стали собираться на его заболоченную крышу, чтобы пообедать посреди приливной волны.

Теперь, вместо пустых стульев и столов, Chaopraya Antique Café как никогда заполнено, предлагая опыт, который сообразительный владелец назвал «горячим серфингом».

Если вы любите мыть пищу большим количеством воды, это место для вас.

Вскоре после того, как вода достигает переборки, приходят посетители. Вскоре палуба была забита беззаботными посетителями, блаженно счастливыми, как будто обеды в потопе были нормой.

Обслуживающий персонал – некоторые в резиновых сапогах – осторожно ступают по водовороту, который быстро поднимается до высоты более 50 см (20 дюймов).

Ресторан в Нонтхабури недалеко от Бангкока открылся в феврале на берегу реки, что идеально дополняет его античную архитектуру и декор.

Но недавний сильный тропический шторм и сильные муссонные дожди вместе подняли уровень воды в реке. Добавьте приливы, и результат – ежедневное погружение.

Произошедшее сразу после месячного отключения коронавируса, это могло означать катастрофу. Вместо этого – и при поддержке тайских СМИ – сейчас он настолько популярен, что клиентам приходится делать предварительные заказы.

«Это прекрасная атмосфера. Во время кризиса, вызванного наводнением, он стал визитной карточкой ресторана. Так что я хотел бросить вызов себе и попробовать этот новый опыт », – сказал 24-летний Серебог И Инта, пережевывая пищу, и вода ползла ему по ногам.

Владелец назвал этот опыт «горячим серфингом». Когда мимо проходит моторная пассажирская лодка, вы понимаете, почему. Веселая борьба, чтобы не попасть в волны, – это момент, которого все ждали, и, проходя каждые 15 минут, никто не приходит домой разочарованным.

Это первый ресторанный проект телеведущего Титипорна Гутиманона. Он говорит, что беспокоился о том, что случится, когда придет наводнение.

«Оказывается, у клиентов есть отличная реакция. Они довольны. Мы видим атмосферу, в которой клиенты наслаждаются едой в воде. Таким образом, кризис превратился в возможность. Он призывает нас держать ресторан открытым и радовать клиентов ».

Лучше всего, по его словам, означает, что он может сделать своих сотрудников счастливыми, оставив их занятыми. Так что даже в тяжелые экономические времена единственное, что нужно экономить, – это сам ресторан.