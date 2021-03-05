В Индии арестовали отца, обезглавив 17-летнюю дочь

Сарвеш Кумар был арестован в среду вечером, когда шел к полицейскому участку в районе Хардой, неся отрубленную голову своей 17-летней дочери.
«Он шел пешком в полицейский участок, чтобы признаться в содеянном», – сказал CNN представитель полиции Хардуэя.
Представитель добавил: «Он сказал полиции, что видел свою дочь с молодым человеком, которого, как ему казалось, она видела, что разозлило его, потому что он был против нее».
Когда Кумар, продавец овощей из деревни Бандитара, шел одну милю от своего дома до полицейского участка, местные прохожие сообщили в полицию, которая остановила его и начала фотографировать.
В это время, по словам представителя полиции, Кумар рассказал властям об отношениях своей дочери, заявив, что он нашел ее одну дома, запер ее в комнате и обезглавил ее ножом.
«Глядя на ситуацию, он был спокоен. Он не плакал и не истерил. Когда полиция разговаривала с ним, они попросили его положить голову дочери на пол и сесть, что он слушал, не отвечая». Представитель полиции сообщил CNN.
Представитель добавил, что Кумар в настоящее время находится под стражей, так как его допрос продолжается. Список обвинений будет составлен после завершения расследования. По заявлению полиции, после предъявления ему официального обвинения он получит доступ к государственному адвокату и останется под стражей до суда.