В Индии арестовали отца, обезглавив 17-летнюю дочь

Сарвеш Кумар был арестован в среду вечером, когда шел к полицейскому участку в районе Хардой, неся отрубленную голову своей 17-летней дочери.

«Он шел пешком в полицейский участок, чтобы признаться в содеянном», – сказал CNN представитель полиции Хардуэя.

Представитель добавил: «Он сказал полиции, что видел свою дочь с молодым человеком, которого, как ему казалось, она видела, что разозлило его, потому что он был против нее».

Когда Кумар, продавец овощей из деревни Бандитара, шел одну милю от своего дома до полицейского участка, местные прохожие сообщили в полицию, которая остановила его и начала фотографировать.