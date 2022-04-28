Когда три года назад трое детей Джейн Романовой-Хреншер пошли в начальную школу, она была удивлена ​​тем, что они сказали ей на следующий день после занятий.

Они возвращались домой со словами: «Я не хочу говорить по-русски». Я сказал, почему? Это, знаете ли, ваше наследие».

Это было в 2019 году, до нынешнего вторжения в Украину. Романова Гринчер иммигрировала из Казани, Россия, в 2005 году со своим мужем-американцем. У нее до сих пор есть семья в России — некоторые из них не говорят по-английски.

Уже тогда ее дети говорили: «Нашим одноклассникам не нравится, что мы русские». Инцидент ошеломил Романову-Хренхер.

«Вы знаете, это мое наследие, и я этого не стыжусь, и я там родился, и я люблю свои традиции, я люблю свою культуру, а мои дети этого не принимают».

Джейн Романова Хринкер — основатель и президент Ассоциация «Русское наследие» в Шони. Она преподает русский язык и организует культурные мероприятия, такие как пикники и поездки на концерты, для людей из всех русскоязычных стран. После инцидента в школе ее детей в 2019 году она находит для своих детей другую школу, потому что руководство не предприняло никаких действий.

Романова-Хренчер говорит, что травля детей русского происхождения усилилась за последние несколько месяцев. По ее словам, благодаря своей работе она уже слышала о детях, «которым одноклассники показывали военные видео и говорили: «Я сделал это»». Возвращайтесь в Россию. «

Это часть общенациональной тенденции. С тех пор, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину, многие американцы Я занял общественные должности против России. В магазинах есть удалить русскую водку Со своих полок посетители перестань заботиться Русские рестораны и их заведения Отмененные вечеринки В исполнении российских исполнителей. Этот сдвиг привел к тому, что некоторые русские в районе Канзас-Сити живут на грани выживания.

Русские в Канзас-Сити идут по тонкой грани

Джейн Романова-Хренчер говорит, что учителя музыки, языка и спорта в Канзас-Сити потеряли учеников из-за их российского гражданства. а уменьшение рейсов Для России это делает посещение больных родственников дорогим. Она говорит, что люди устали и напуганы.

«Они иногда боятся признаться, что они из России, потому что не совсем уверены, что принесет им жизнь дальше».

Романова Хренчер была потрясена 13 апреля редакционный В газете Kansas City Star, которая призвала российского пианиста Даниила Трифонова «осудить поведение России перед его выступлением», иначе сериал Гарримана Джуэлла отменит концерт 24 апреля. Трифонов родился в России и сейчас живет в Нью-Йорке. Распространять В Instagram «Было очень грустно наблюдать за тем, что происходило в последние дни. Каждая война — это трагедия».

Концерт продолжился, как и было запланировано. Серия Harriman-Jewell выпустила заявление : «Мы уважаем Даниила Трифонова как артиста и не собираемся отменять его выступление на том основании, что он родился в России. Мы не дискриминируем ни одного артиста по половому, религиозному или национальному признаку».

«Это уже не похоже на Америку, — говорит Романова-Хренчер, — потому что они утверждают, что не делают дискриминации по национальности, но что это? Если они упоминают пианиста русского происхождения?»

Карлос Морено / 89,3 тыс. руб. Джейн Романова-Хренчер переворачивает страницу одного из своих учебников русского языка.

роспись кремля Эти действия против россиян за границей — доказательство того, что Россия — невинная жертва Запада. Этот роман Оправдывает вторжение в Украину Превратив его в защиту от западных держав, таких как Соединенные Штаты.

Лаура Гилман — директор по обслуживанию пожилых людей в компании . Услуги еврейской семьи , агентство, которое работает с русскоязычными людьми. Она говорит, что многие русские американцы не могут поделиться своими мыслями о конфликте, потому что хотят иметь возможность навестить членов семьи дома. Даже за тысячи миль от России они не говорят свободно о войне, опасаясь ее последствий.

Для людей из России, у которых там есть семья, есть реальная озабоченность тем, что они не смогут попасть в Россию, и их российские паспорта, если они что-то скажут. Затем возникает чувство вины за то, что я что-то не сказал», — говорит Гилман.

Помимо этой напряженности, Гилман обнаруживает, что люди беспокоятся о своих дружеских отношениях в районе Канзас-Сити, где Россия продолжает нагнетать войну.

«Здесь живут русские, у которых очень близкие отношения с людьми из Украины, у которых очень близкие дружеские отношения, — говорит Гилман. «Нахождение по разные стороны этого конфликта вызывает напряжение в дружбе».

Поддержка в Канзас-Сити, несмотря на антироссийские настроения по всей стране

Хотя Джейн Романова-Хренчер говорит, что слышит истории об антироссийских инцидентах, лично она не сталкивалась с негативом за последние два месяца. На самом деле, она чувствовала поддержку своих друзей.

«Мне очень, очень повезло, что меня окружает так много умных и интеллигентных людей, которые ничего против меня не имеют».

То же самое относится и к Майку, который живет в Оверленд-парке. KCUR согласился использовать только имя Майка из-за опасений репрессий. Подростком он переехал из России в район Канзас-Сити, и у него есть родственники как в Украине, так и в России.

Майк говорит, что его американские друзья различают российское правительство и российских граждан.

«Некоторые люди звонили мне и говорили, как ты? Как там твоя семья?»

Несмотря на всю эту поддержку, Майк говорит, что ему грустно. Печально видеть, что две страны с языковыми, историческими и культурными узами находятся в состоянии войны. Ему трудно видеть трагические и мрачные сцены по телевизору.

«Мне действительно больше не нравится смотреть новости».

Джейн Романова-Хреншер соглашается. Она просто хочет, чтобы война закончилась.

«Я просто надеюсь, что мы сможем вернуться к некоторым спокойным временам вместе и снова стать сообществом, которое поддерживает людей».