В Киеве снесли памятник советской эпохи, символизирующий российско-украинскую дружбу

Киев (Рейтер) — Украинские власти во вторник демонтировали массивный памятник советской эпохи в центре Киева, символизирующий дружбу между Россией и Украиной, в ответ на вторжение Москвы, по словам мэра города.
Бронзовая статуя высотой восемь метров (27 футов) изображает украинского и русского рабочего на пьедестале, поддерживающего советскую систему дружбы. Статуя была установлена под гигантской титановой «Аркой дружбы народов», возведенной в 1982 году к празднованию 60-летия образования Советского Союза.
«Мы сейчас видим, что это за «дружба» — разрушение украинских городов.. погибли десятки тысяч мирных людей. Я убежден, что такой памятник сейчас имеет совсем другое значение», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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Рабочие принялись снимать одну из двух бронзовых головок, упавших на землю с глухим треском.
Когда кран мемориала поднимался со швартовки и постепенно опускался на землю, толпа около 100 человек скандировала и скандировала «Слава Украине» и другие лозунги.
«Россия вторглась в Украину… Можем ли мы дружить с Россией? Как вы думаете? Это наш злейший враг, поэтому памятник российско-украинской дружбе больше не имеет смысла», — сказал один из таких Сергей Миргородский. дизайнеры.
Российское вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля, унесло жизни и ранения тысяч людей, превратило города и поселки в руины и вынудило более 5 миллионов человек бежать за границу.
Москва описывает свои действия как «спецоперацию» по разоружению Украины и защите ее от фашистов.
«У нас не должно быть никаких связей с нацией агрессоров… ни дружбы, ни отношений, ничего», — сказала Диана, молодая женщина, не назвавшая своего полного имени.
Кличко сказал, что арка останется на месте, но ее название будет изменено на «Арка свободы для украинского народа».
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Написание Марка Портера и Дэвида Люнгрена, редактирование Розальбы О’Брайен.
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