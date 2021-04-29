В конце китайского реалити-шоу русский мужчина попал в ловушку.

ПЕКИН. Испытания реалити-шоу, наконец, закончились для россиянина, который случайно присоединился к шоу китайского бойз-бэнда – почти три месяца спустя он вышел в финал, несмотря на призывы к фанатам голосовать за него.

27-летний Владислав Иванов из Владивостока был выгнан из производственного лагеря 2021 года в субботу после того, как зрители проигнорировали его просьбы уйти и поддержали его до финала.

Иванов, который свободно говорит на мандаринском диалекте, присоединился к программе в качестве преподавателя китайского языка.

Но он сказал, что его пригласили зарегистрироваться в качестве участника после того, как директора заметили его внешность.

«Они спросили, не хочу ли я попробовать новую жизнь», – сказал Иванов во время выступления.

Почти сразу он, похоже, пожалел о своем решении, но не смог уйти, не нарушив контракт.

Об отсутствии энтузиазма свидетельствовало то, что он нерешительно пел, читал рэп и танцевал вместе с другими, более восторженными участниками.

Выступая под сценическим псевдонимом Lelush, он призвал аудиторию проголосовать за него, заявив, что не хочет быть среди одиннадцати победителей шоу, которые по контракту были обязаны сформировать бойз-бэнд.

В одном из эпизодов он сказал: «Не люби меня, результата не добьешься».

Но зрители приняли его жесткий характер и держали его в бегах около трех месяцев.

Программы обучения идолов – телевизионный жанр, зародившийся в Корее, где сотни молодых артистов проходят строгие тренировочные сборы и голосование публики, стали чрезвычайно популярными в Китае.

На этом фото участники забиты в спальнях на тропическом острове в китайской провинции Хайнань, а их телефоны конфискованы большую часть сезона.

Любой, кто хотел разорвать контракт и уйти в середине сезона, который начался в середине февраля, должен был заплатить большой штраф.

Хотя критики подвергли сомнению прозрачность голосования на шоу айдолов, похоже, что Иванов произвел на китайскую аудиторию настоящий антигерой как антигерой.

Описанные некоторыми фанатами, некоторыми серьезными и некоторыми циничными, как «самый жалкий раб за плату», они прославляли его как символ «культуры пения», популярного понятия среди китайских миллениалов, которое обозначает пораженческое отношение к повседневной жизни.

Зритель прокомментировал видео, на котором Иванов грустно исполняет русскую рэп-песню: «Не дай ему уйти».

«Сестры, голосуйте за него! Пусть будет 996!» Другой фанат прокомментировал, используя разговорный китайский язык для обозначения тяжелого рабочего графика, от которого страдают многие молодые сотрудники, особенно в цифровых стартапах.

Неожиданная звезда добралась до финального эпизода шоу в субботу, так как не набрала достаточно голосов, чтобы присоединиться к бойз-бэнду.

«Я наконец-то без работы», – с облегчением сказал Иванов в воскресенье в своем аккаунте на Weibo.